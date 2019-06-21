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Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü

Moody's 18 Türk bankasının notunu kırdı

Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına düşüren Moody's, bu kararını takiben 18 Türk bankasının notunu düşürdü.

Moody's 18 Türk bankasının notunu kırdı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Görünüm negatif kaldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, açıklamada “Not indirimi esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artarak bankaları, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riske maruz bırakması, Hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması, Faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi. 

Negatif görünümün, “ülke notundaki negatif görünüme uyumu olarak, sermaye kontrolü ihtimalinin daha da artması riskini yansıttığı” belirtildi. Moody's 14 Haziran'da Türkiye'nin ülke notunu Ba3'ten B1'e indirmiş, görünümü negatif bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MoodysMoodyBankaEkonomi
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