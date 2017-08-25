Moody's'ten ABD'ye borç uyarısı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody\'s, ABD'deki federal borç sorununun daha da kötüleşmesinin kredi profiline yönelik negatif baskıları artıracağı uyarısında bulundu.

Moody\'s'in yıllık değerlendirme raporunda, ABD'nin "Aaa" seviyesindeki kredi notu ve "durağan" not görünümünün, ülke ekonomisinin güçlü temelleriyle desteklendiği kaydedildi.

Buna karşın Kongrenin federal hükümetin borçlanma tavanını hala yükseltmediğine değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Aaa seviyesindeki kredi notuna ilişkin durağan görünüm, Moody\'s'in borç tavanının nihayetinde yükseltileceği ve yükseltilmese bile temerrüte düşülmesi olasılığının düşük olduğu görüşünü yansıtıyor. Eğer borç limiti olağanüstü önlemler tükeninceye kadar artırılmazsa, borç faizlerine öncelik verilmesini bekliyoruz. Moody\'s'in daha öncede belirttiği gibi borç ödemesinin kaçırılması kredi notu için negatif olur."

Ayrıca, federal borcun sosyal sigorta ödemeleri azaltılmadıkça ya da vergi gelirleri artırılmadıkça yükselmeye devam edeceğine dikkati çeken Moody\'s ekonomistleri, raporda kamu borcunu azaltmanın yeni yönetimin en zor vaatlerinden biri olduğunu belirtti.

Raporda, "ABD'nin sınırlı mali dinamikleri göz önüne alındığında, hükümetin politika kararları ülkenin gelecek birkaç yıla ilişkin kredi profile açısından önem taşıyor. Eğer mali politikalar, borcun ve faiz yükünün kötüleşmesini önleyemezse, ABD'nin kredi profiline yönelik negatif baskılar artabilir." uyarısında bulunuldu.