Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Moody's'ten ABD'ye borç uyarısı

- Moody's'in ABD'ye ilişkin değerlendirme raporundan: - "ABD'nin sınırlı mali dinamikleri göz önüne alındığında, hükümetin politika kararları ülkenin gelecek birkaç yıla ilişkin kredi profile açısından önem taşıyor. Eğer mali politikalar, borcun ve faiz yükünün kötüleşmesini önleyemezse, ABD'nin kredi profiline yönelik negatif baskılar artabilir"

Moody's'ten ABD'ye borç uyarısı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody\'s, ABD'deki federal borç sorununun daha da kötüleşmesinin kredi profiline yönelik negatif baskıları artıracağı uyarısında bulundu.
Moody\'s'in yıllık değerlendirme raporunda, ABD'nin "Aaa" seviyesindeki kredi notu ve "durağan" not görünümünün, ülke ekonomisinin güçlü temelleriyle desteklendiği kaydedildi.
Buna karşın Kongrenin federal hükümetin borçlanma tavanını hala yükseltmediğine değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Aaa seviyesindeki kredi notuna ilişkin durağan görünüm, Moody\'s'in borç tavanının nihayetinde yükseltileceği ve yükseltilmese bile temerrüte düşülmesi olasılığının düşük olduğu görüşünü yansıtıyor. Eğer borç limiti olağanüstü önlemler tükeninceye kadar artırılmazsa, borç faizlerine öncelik verilmesini bekliyoruz. Moody\'s'in daha öncede belirttiği gibi borç ödemesinin kaçırılması kredi notu için negatif olur."
Ayrıca, federal borcun sosyal sigorta ödemeleri azaltılmadıkça ya da vergi gelirleri artırılmadıkça yükselmeye devam edeceğine dikkati çeken Moody\'s ekonomistleri, raporda kamu borcunu azaltmanın yeni yönetimin en zor vaatlerinden biri olduğunu belirtti.
Raporda, "ABD'nin sınırlı mali dinamikleri göz önüne alındığında, hükümetin politika kararları ülkenin gelecek birkaç yıla ilişkin kredi profile açısından önem taşıyor. Eğer mali politikalar, borcun ve faiz yükünün kötüleşmesini önleyemezse, ABD'nin kredi profiline yönelik negatif baskılar artabilir." uyarısında bulunuldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MoodysMali PoltikalarABD Borç TavanıABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5