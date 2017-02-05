MOSDER yeni yönetimini seçti

İlk defa iki adayla seçime giden Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) yeni yönetimi belirlendi.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarış sonucu YATAŞ Grup CEO’su Nuri Öztaşkın’ın divana sunduğu liste seçimi kazandı.

Sektörün en önemli 50 markasının üye olduğu ve ihracatın çok önemli bir miktarını gerçekleştiren MOSDER’in yeni yönetiminde yer alan diğer isimler ise şöyle oldu:

. Yönetim Kurulu Başkanı: Nuri ÖZTAŞKIN, YATAŞ

. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bülent BAYRAM, LARESSA

. Yönetim Kurulu Muhasip Üye: Onur KIRAL, FATİL KIRAL

. Yönetim Sekreter Üyesi: Şahin NURSAÇAN, BELLONA

. Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan ÇAĞLAYAN, CASCADE

Genel Kurul sonrası bir açıklama yapan MOSDER’in yeni başkanı seçilen Nuri Öztaşkın şu noktaların altını çizdi:

. Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk ve sektörümüzün sesi olmayı kendimize ilke edindik. Ve şimdi de bu sesimizi MOSDER’e taşımanın mutluluğu içerisindeyiz.

. Sektörümüzün sorunlarına çözüm önerisi sunmak hepimizin görevi. Her şey çok yeni ve önümüzde uzun ve heyecanlı bir dönem bizi bekliyor.

. Bu dönemde hem fuarımız hem de sektörümüz adına iyi işler çıkarmak için yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu görevi bize emanet eden herkese çok teşekkür ederim.