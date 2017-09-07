Motorine 6 kuruş zam

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,60 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,66 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55 liradan 4,61 liraya, İzmir'de 4,59 liradan 4,65 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine dün 9 kuruş, motorine ise 7 kuruş zam yapılmıştı.

Muhabir: Hüseyin Erdoğan