Motorine 8 kuruş indirim

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresinde en son 1 Haziran'da 15 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Muhabir: Murat Temizer