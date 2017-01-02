Motorlu taşıtlar vergisinde iki taksit dönemi CardFinans kredi kartınızla... MTV ödemelerinize 2 taksit fırsatı!

QNB Finansbank, CardFinans müşterilerine Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2 taksit fırsatı sunuyor.

Bankacılık sisteminde yenilikçiliği ile değişimin öncüsü olan Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası QNB Finansbank, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini CardFinans kredi kartları ile vergikolay.com.tr, gib.gov.tr, QNB Finansbank şubeleri, cep şubesi veya internet şubesi üzerinden yapanlar taksit imkanından faydalanabilecek.

2 Ocak – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi 2 taksit imkanı ile yapılabilecek. QNB Finansbank’ın diğer vergi türleri ve ödeme tarihleri hakkında bilgi verdiği ve ödeme yapabilme imkanı sunduğu vergi ödeme platformuna http://www.qnbfinansbank.com/vergi-kolay/ adresinden ulaşılabilir.

