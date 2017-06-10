Müezzinoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Mahallesi'nde Roman vatandaşları ziyaret eden Müezzinoğlu, bir süre sohbet ederek sorunları dinledi.

Daha sonra Canbalı Mahallesi'ne geçen Müezzinoğlu, kahvehanede mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Müezzinoğlu, mahalle sakinleriyle fotoğraf çektirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, daha sonra Bursa'ya hareket etti.