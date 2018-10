Muğla adayı oldu

İki dönem Ortakent Yahşi Beldesi Belediye Başkanlığı, bir dönem Bodrum ilçe ve bir dönem de Bodrum yarımadası olmak üzere yaklaşık 20 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kocadon, 2019 seçimleri için CHP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip oldu. Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile birlikte 18 Ekim 2018 Perşembe günü CHP Muğla İl Başkanlığı’na giderek Muğla’nın çeşitli yerlerinden yüzlerce partili ve vatandaşın desteği arasında aday adaylığı başvurusunda bulundu.



Mehmet Kocadon, adaylık başvuru dosyasını imzalayarak CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’na teslim etti. Teslim töreninde CHP Muğla İl Yönetimi’ndeki üyeler de hazır bulundu. Adaylık dosyasını teslim ettikten sonra bir açıklama yapan Mehmet Kocadon, “Öncelikle başkanımıza bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Şu anda çok büyük mutluluk ve heyecan yaşıyorum. Biliyorsunuz uzun yıllardır sürdürdüğüm belediye başkanlığım sürecinde çok önemli mücadeleler verdim, basamakları tek tek çıkarak bugüne ulaştım. Şimdi de aynı mücadeleyi hatta daha fazlasını Muğla için vereceğim. Sizlerin huzurunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine talip oluyorum. Tüm Muğla halkının oyuna talibim, Kısmetse nasipse de olur. Allah tamamını erdirsin” dedi.



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da “Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.



“MUĞLAYI, MUĞLALILARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİM”



Mehmet Kocadon, başvuru töreninin ardından parti merkezi önünde kendisine destek olmak için gelen Muğlalılara seslendi. “Bugün Muğla’nın her ilçesinden, her köyünden buraya gelip beni destekleyen, gönül veren, yolu sevgiden geçen Muğla’mızın güzel, medeni, aydınlık yüzlü insanları, hepinize merhaba” diyerek konuşmasına başlayan Mehmet Kocadon, “Belediye başkanlığında 20’nci yılıma giriyorum.Bu günlere basamakları tek tek çıkarak geldim, mücadele ederek, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Bildiğiniz gibi Muğla’da en fazla oyu alan belediye başkanıyım. Hep birlikte bir dünya markası haline getirdiğimiz Bodrum’da yüzde 50’nin üzerinde oy alarak seçildim. Öncelikle bana güvenen, beni yalnız bırakmayan Bodrum halkına çok teşekkür ederim” dedi.



2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu kamuoyuna açıkladığını ve bugün de bunu resmiyete kavuşturduğunu ifade eden Kocadon, bu göreve neden talip olduğunu şu sözlerle açıkladı: Tek bir nedeni var o da paylaşımcı ruhu yeniden hayata geçirmek. Bildiğiniz gibi, bir süredir yerel yönetimler yalnız bırakılıyor. Bunu aşmak için tüm yetkili makamlara gittik, hakkımız olanı istedik ancak bürokrasiye takıldık. İşte bu döngüyü kırmak, Muğla’mızı tıpkı Bodrum’da başardığımız gibi bir dünya markası haline getirmek, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refahını artırmak, çağdaş belediyeciliğin herkesin hakkı olduğuna olan inancımla aday oldum.



Kocadon, bu hedefleri gerçekleştirmek için tüm Muğla halkından oy isteyerek “Sadece CHP’lilerin değil, tüm Muğla halkının oyunu alacağıma inanıyorum. Çünkü Muğla’mıza merkezi yönetimden gelecek kaynaklarını aktarmak, daha fazla gelir getirmek için buna ihtiyacımız var. Bugüne kadar yapmış olduklarımı, Muğla için daha fazla çalışacağımın, daha da çok başarılı olacağımın teminatı olarak görmenizi istiyorum. 2019 yerel seçimlerinde seçilen her belediye başkanıma, meclis üyelerime ve muhtarlarıma elimden geldiği kadar destek olacağıma, gelirlerini geri vereceğime, yasaların bana verdiği yetkiyi kullanacağıma söz veriyorum. Muğla’mızı seçilmişlerle yöneteceğiz. Bir daha söylüyorum; seçilmişlerle muhtarlarımızdan belediye başkanlarımıza, üyelerimize, sivil toplum örgütleri başkanlarıyla beraber yöneteceğiz” açıklamasını yaptı.



TARIMI DA BİLİRİM, TURİZMİ DE...



Ailesinin uzun yıllar çiftçilik yaptığını, daha sonra Bodrum’da turizmin gelişmesiyle bu alana yöneldiklerini de belirten Kocadon, “Yani ben turizmi de bilirim, tarımı da zanaatkarlığı da... Hedefim Muğla’nın tüm zenginliklerini kullanarak kıyılarımızı da kırsalımızı da ekonomik olarak daha güçlü, daha huzurlu, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir kent haline getirmek. Muğla’mız bunu çoktan hak etti, hakkımız olanı almak için birlikte çalışmalı, kenetlenmeliyiz. Bizim yolumuz Ata’mızın yoludur, Ata’mızın gözündeki ışığın yoludur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Partim beni bu göreve uygun görürse en yüksek oy oranıyla başkan seçilip birlik ve beraberlikle tüm Muğla’yı kucaklayacağım” dedi.