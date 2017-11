Muhteşem dönüşüm

10 yıldır üstü üste Türkiye’nin en sevilen markası seçilen Arçelik, perakende sektöründe omni dönüşüme öncülük ediyor. İstanbul’da düzenlenen Perakende Günleri’nin ana sponsoru olan Arçelik A.Ş.’nin Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “5 yıldır omni olarak nitelendirilen ve internet, mobil, telefon ve mağaza gibi farklı kanallardan eş zamanlı olarak alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Şu anda yüzde 49 olan omni müşterilerin payının 5 yıl içerisinde yüzde 75’e çıkması bekleniyor. Biz dönüşümü müşteri deneyimini öne çıkartarak perakendede standartları değiştirdiğimiz yeni nesil mağazalarımızda başlattık. Arçelik olarak bugün Türkiye’de önemli yatırımlarla bu alanda öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

Türkiye’nin en sevilen markası Arçelik A.Ş., 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Perakende Günleri’nin ana sponsoru oldu. Perakende Günleri nedeniyle görüşlerini paylaşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şirketin Omni Channel dönüşümünü anlattı.

Omnichannel’in genellikle online alışveriş olarak algılandığını ancak alışverişte birden fazla kanal kullanmak ve her kanalda aynı deneyimi yaşamak anlamına geldiğini hatırlatan Can Dinçer, “5 yıldır omni olarak nitelendirilen; internet, mobil, telefon ve mağaza gibi farklı kanallardan eş zamanlı olarak alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Geldiğimiz noktada müşterilerimiz farklı kanallardan aynı anda alışverişi deneyimledikçe hizmet olarak daha fazlasına ulaşmak istiyor. Bu da müşteri alışkanlıklarının değişimini beraberinde getiriyor. Bu nedenle sadece mağazalarla müşteriye erişmemiz mümkün değil, pekçok kanaldan tüketicilerin isteklerini karşılamalıyız. Şu anda yüzde 49 olan omni müşterilerin payının 5 yıl içerisinde yüzde 75’e çıkması bekleniyor. Biz dönüşümü müşteri deneyimini öne çıkartarak perakendede standartları değiştirdiğimiz yeni nesil mağazalarımızda başlattık. Arçelik olarak bugün Türkiye’de önemli yatırımlarla bu alanda öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

“Omni dönüşümüyle beraber ‘İşimizin kalbinde müşterimiz var’ dedik”

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Omni müşterilerin lokasyon ve ihtiyaçlarını tespit ederek öncelikli olarak dönüşmesini öngördüğümüz perakende iş ortaklarımızla çalışmalara başladık. Her sene dönüşümü ihtiyaç duyulan yer ve zamanda büyüterek sürdüreceğiz. Biz omni dönüşümüyle beraber ‘İşimizin kalbinde müşterimiz var’ dedik ve bunun için şirket içerisinde Müşteri Deneyimi Direktörlüğü kurduk. Şu an müşterilerimize değdiğimiz her yerde arka planda çalışan büyük bir ekibimiz var. Böyle büyük dönüşümleri inanarak, hep birlikte aynı noktaya bakarak yapabilirsiniz”

Can Dinçer “Omni müşteri olarak nitelendirdiğimiz bu yeni kitleye hitap etmek için dönüşümü gerçekleştirirken, geleneksel müşterilerimizi de düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 senedir üstü üste Türkiye’nin en sevilen markası seçildik. Başarımızın ardında müşterilerimizi anlayıp onların beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmamız yatıyor” dedi.