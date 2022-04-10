Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Muhteşem konser
Muhteşem konser
Peynir tüketin
Ramazanda peynir tüketin
Kimyada birlik kazandı
Kimyada BİRLİK kazandı
Blokzinciri anlatıyor
Blokzinciri anlatıyor
Yeniden başkan
Yeniden başkan

Muhteşem konser

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı ikinci konser ve genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Antonio Estévez, Evencio Castellanos, Paul Desenne Silvestre Revueltas Sánchez gibi Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerine yer verildi.

Muhteşem konser

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da seyircisiyle buluşan ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın ilk gün konserinde orkestra şefi Christian Vasquez yönetiminde çellist Poyraz Baltacıgil yer aldı. Konserde Antonín Dvořák’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirildi.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı ikinci konser ve genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Antonio Estévez, Evencio Castellanos, Paul Desenne Silvestre Revueltas Sánchez gibi Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerine yer verildi. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetirken, batonu konserin ikinci bölümünde orkestra şefi Christian Vasquez devraldı. Leonard Bernstein’ın unutulmaz eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik danslarının da seslendirildiği konserde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan orkestra, enerjik performanslarıyla defalarca bise davet edildi.

8 Nisan’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası üyeleri, müzik ile ilgilenen öğrencilere orkestra şefi Andrés David Ascanio’nun katılımıyla 1 saat süren atölye düzenleyerek, mini bir konser de verdiler.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Simon Bolivar Senfoni OrkestrasıSimon Bolivar Senfoni Orkestrası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1