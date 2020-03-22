Müjde bekliyor

Hasta, yaşlı ve engelliler için birçok noktada hizmetler veriliyor. Bu hizmetin verildiği en önemli noktalardan biri de havalimanları. Yaşlı, engelli ve hasta yolculara havalimanı otoparkından uçağa bininceye kadar hizmet veriliyor. Bu hizmeti veren şirketleriden biri de Air Clinic. Başta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman Havalimanlarında faaliyet gösteren firma, toplam sekiz istasyonda, anlaşmalı 154 havayolu şirketine hizmet veriyor. 850 kişiyi istihdam eden firmanın genel müdürü Özlem Bozkır. Dört yıl önce kurulan şirket ayda ortalama 75 bin yolcu taşıyor. Kurulduğundan bu yana 10 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. ‘Uçağa taşıma hizmeti’ vermek amacıyla kurulan firma, 300’den fazla akülü, 800’den fazla manuel sandalye ve İstanbul Havalimanı’nda golf araçları ile çalışıyor. Bu araçların tasarımları Air Clinic’e ait; hepsi yerli üretim. Bugüne kadar 5.5 milyon yolcuya hizmet verilmiş.

Bütün bunları neden anlattık. Türkiye’de hızla büyüyen bu yerli şirketin hedefinde şimdi yurtdışı var. New York’un üç havalimanından biri olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan davet almış. Geçen ay yapılan ihaleye Air Clinic de katılmış. 20’ye yakın şirketin katıldığı ihalede ilk üçe kalmış. Nisan ayında ihalenin sonucu açıklanacakmış...PARA DERGİSİ