Mükemmel bir atama

Bayer Tarım Ürünleri bölümünde önemli bir atama gerçekleşti. Tarım Ürünleri / Müşteri Pazarlama bölümünde Stratejik Girişimler ve Mükemmeliyet Müdürü olarak çalışmakta olan Eda Benli, Pazarlama Mükemmeliyeti Yöneticisi - MED / Akdeniz Ülkeleri Grubu olarak atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü mezunu olan Eda Benli, devamında İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve St. Gallen Üniversitesi’nde Ticari Mükemmeliyet Dönüşümü programlarını tamamladı. İş hayatına Bilgi Teknolojileri bölümünde başlayıp Tarım Ürünleri bölümünde devam eden Benli, çalışmalarıyla Bayer’e 21 yıldır değer katmaya devam ediyor.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tradresinden ulaşabilirsiniz.