Muratbey uyardı!

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Oruç özünde, açlığı hissetme ve bu hissin getirisi olarak da paylaşma, yardımlaşma, şükretme, israftan kaçınma gibi dini ve evrensel esasların yaşanması manasını barındırmaktadır. Ramazan’ın faydasından yararlanabilmek için yeterli ve dengeli beslenme ay boyunca ayrı bir önem taşımaktadır. Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Ramazan ayı boyunca doğru beslenmek için gereken önemli bilgileri paylaştı.

Ramazanda öğünler iftardan sahura kadar bölünerek yenilmeli

Ramazan ayında doğru beslenmenin önemine işaret eden Prof. Garipağaoğlu tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Ramazanda sahur ve iftar olarak ya da sadece iftar yapılarak tek veya 2 öğün şeklinde tüketilen besinlerin, iftardan sahura kadar 3 veya 4 seferde tüketilecek şekilde bölünerek yenilmelidir. Ayrıca sağlıklı bir sindirim için, yemeklerin küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnenerek yenilmesi gerekiyor. İftarda orucu su, hurma, peynir, zeytin, çorba ile açmak ve 15-20 dakika sonra ana yemeğe geçmek, hem yeme kontrolünün sağlanmasına hem de sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur”. Ana yemeğin yardımcı yemekler dahil en fazla 4 çeşitten oluşması gerektiğinin altını çizen Garipağaoğlu, süt veya meyve gibi sağlıklı besinlerle hazırlanan tatlıların ana yemekten 1-2 saat sonra tüketilmesini öneriyor. Ramazanda gün boyu oluşabilecek sıvı ve mineral kaybını önleyebilmek için iftar sonrası bol sıvı tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

Daha sağlıklı ve daha verimli bir gün için mutlaka sahur yapılmalı

Ramazanda daha sağlıklı ve daha verimli bir gün geçirebilmek için mutlaka sahur yapılmasını hatırlatan Prof. Garipağaoğlu; “Ramazanın önemli öğünlerinden biri olan sahur en çok atlanan öğündür. Oysa sahur, hem günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin karşılanmasına destek verir; hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolü sağlanmasına yardımcı olur. Sahurun atlanması, vücut direncinin düşmesine ve kilo artışına neden olabilir. Sahurda çay, süt, Burgu, Sürmeli, Kaymaklı gibi az tuzlu peynirler, yumurta, az tuzlu zeytinler, mercimek ve sebze gibi liften zengin çorbalar, az yağlı börekler, tam tahıl ekmeği (buğday, çavdar, yulaf), yoğurt, cacık, domates, salatalık, meyve, fındık, ceviz, az şekerli bol meyveli komposto gibi besinler arasından menü oluşturulmalı. Ayrıca, bol sıvı tüketilmeli. Sahurdan sonra hemen yatmak; kilo alımı, mide yanması, reflü gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle sahurdan yarım saat kadar sonra yatılması sağlık açısından yararlıdır” dedi.

Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Sırrı: Peynir

Ramazan ayında alınması gereken besin ögelerinin çoğunun peynirde gizli olduğunu söyleyen Garipağaoğlu bu dönemde bol peynir tüketmenin vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacağını söyledi. Garipağaoğlu, “Sindirim problemi yaşayan kişiler için de peynir mutlaka iftariyelikler arasında bulunmalı ve gıdalarla birlikte tüketilmeli” dedi. Garipağaoğlu, özellikle bu dönemde vücudun D vitamini düzeyinin yeterli olmasının, Ramazan süresince bağışıklık sistemini destekleyeceğini söyleyerek, “Ramazanda, D vitaminini vücuda alabilmek çok önemli. Yeterli D vitamini bağışıklığın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Güneşten yeteri kadar faydalanılmadığı takdirde iftar ve sahur öğünlerinde D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketmek önemlidir. Sonuç olarak, yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermek Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu geçirebilmenin anahtarı. Her gününüzün Ramazan bereketi ve güzellikleriyle dolu olması dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar” dedi.



Oruç dostu besin peynirle hazırlanan leziz ve sağlıklı tarifler:

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