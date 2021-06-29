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Öne çıkanlara dikkat
Öne çıkanlara dikkat
Müsilajı konuştular
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Müsilajı konuştular

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi’yle ortak düzenlediği ve ilgiyle takip edilen uluslararası “Istanbul Unbound” (Bendine Sığmayan İstanbul) konferansını takiben, şehrin gündemindeki konuları disiplinler ötesi bir perspektifle ele almayı sürdürüyor.

Müsilajı konuştular
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 İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’yı etkisi altına alan ve acil çözüm bekleyen “müsilaj” (deniz salyası) sorununu, uzmanların katılımıyla tartışmaya açan “Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası” başlıklı panel, 1 Temmuz’da Zoom platformu üzerinden izlenebilir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi tarafından Nisan ayında geniş katılımla geçekleşen Istanbul Unbound konferansı, aynı başlıklı konuşma dizisi ile devam ediyor. İstanbul’u sadece idari sınırlar içinde ve insan odaklı yaklaşımlarla ele almanın sınırlayıcılığına dikkat çeken uluslararası konferansta, kent çalışmalarında disiplinleri aşan çevresel yaklaşımların önemi vurgulanmıştı. Son dönemde Marmara Denizi’ni ve çevresindeki yerleşimleri etkisi altına alan “müsilaj” (deniz salyası) felaketi, bu yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Bendine sığmayan kentin yeni felaketi: Müsilaj
Marmara Denizi’nde süregiden ve “bendine sığmayarak” Ege Denizi’ne doğru ilerleyen müsilaj, bir yandan denizlerdeki yaşamı ve halk sağlığını tehdit ederken, diğer yandan İstanbul ve çevresini nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda bir yol gösteriyor: Antropojenik kirlilikten denizlerdeki biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğine, halk sağlığına, çevre adaletine, kentsel altyapılara, bilimsel veri üretim ve paylaşım süreçlerine kadar birbiri içine geçen birçok konunun eş zamanlı ve disiplinler ötesi yaklaşımlarla tartışılması gerektiğine işaret ediyor. 

Bu bağlamda, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve IstanbuLab iş birliğiyle düzenlenen Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası başlıklı panel, mevcut ekolojik felaketi farklı ölçeklerde ve çeşitli yaklaşımlarla sorgulamaya açıyor. Duygu Kaşdoğan’ın modaratörlüğünü üstlendiği etkinlikte, konunun uzmanları Ayşen Erdinçler, Berat Z. Haznedaroğlu, Bülent Şık, Özlem Altınkaya Genel, Noyan Dinçkal ve Sedat Gündoğdu, deniz ekosisteminin onarımı ve korunması için nelerin, nasıl yapılması gerektiğini tartışacak. 

Panel, 1 Temmuz Perşembe günü 17.00 – 19.30 saatleri arasında Zoom uygulaması üzerinden izelenebilir. Etkinliğe katılmak isteyenler rezervasyon formunu doldurarak kayıt olabilir.

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Deniz SalyasıPANELTürkiyeMarmara Deniziİstanbul Araştırmaları EnstitüsüIstanbulMüsilajİstanbul Araştırmaları Enstitüsünden
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