Müşterinin yanında

Türkiye’nin bir numaralı ve en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, her koşulda “müşterisinin yanında” olma vizyonu ve uygun fiyat sunma stratejisiyle, 2021’in ilk üç ayında da büyümesini sürdürdü. Bu dönemde yatırımlarına devam eden Bizim Toptan, mağaza sayısını 174’e yükseltti.

Türkiye’nin bir numaralı ve en yaygın toptan marketlerinden Bizim Toptan, 2021 yılı birinci çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Güçlü CRM altyapısı ve kullandığı yapay zekâ teknolojileriyle hizmet kalitesini artırmaya devam eden Bizim Toptan, 2021 yılının ilk üç ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 oranında artırarak 1,4 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye’nin 70 ilinde 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan, mağazaları ve yenilikçi çok kanallı satış modeliyle ülke çapındaki yaygınlığını sürekli artırarak, 2021 yılında müşterisinin yanında olmaya devam etti. Bizim Toptan ev dışı tüketim ve kurumsal satış noktalarına Profesyonel Satış Destek Ekibi (PROSAF) ile ulaşmaya devam ederken, yenilenen dijital ticaret uygulaması ve Tıkla Gel Al hizmetiyle tüm müşterilerine pandemi döneminde kesintisiz ve güvenilir alışveriş imkânı sundu. Bizim Toptan güçlü dijital altyapısıyla müşterilerine kişiselleştirilmiş kampanyalardan yararlanma avantajı da sağladı.

Seç Market’le destek oluyor

Bizim Toptan’ın finansal sonuçlarına olumlu katkısı olan satış kanallarından biri de mahalle esnafıyla iş ortaklığı modeli olan Seç Market oldu. Türkiye’de yoğun rekabetin yaşandığı perakende sektöründe bayilik iş modeliyle esnafın yanında olan Bizim Toptan, ürün tedariki sağladığı Seç Market sayısını 80 ilde 1409 mağazaya ulaştırdı. Geleneksel perakende kanalına destek sağlayan Seç Market, iş birliğine dayanan özgün modeliyle bakkal ve marketlerin işlerini sürdürülebilir kılıp geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Bayilik veya tabela ücreti ödemeden Seç Market iş ortağı olan perakende esnafı, köklü ve kurumsal bir yapıya dahil olmanın getirdiği geniş ve yaygın tedarik ağı, zengin ürün gamı, ödeme çeşitliliği ve toplu satın alma fırsatları başta olmak üzere pek çok avantajdan yararlanıyor.

Kampanyalarımızla müşterilerimizin yanındayız

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları söyledi: “Başarıyı sadece aldığımız finansal sonuçlarla değerlendirmiyoruz. Pandemi önlemleri başladığından bu yana müşterimizin yanında olma vizyonuyla onların ihtiyaçlarını anlayıp, hızla yanıt vermek konusunda kendimizi daha da geliştirdik. Bu süreçte yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak müşterilerimize kişiselleştirilmiş çözümler sunduk. Çok kanallı iş modelimizi geliştirdik, esnafın yanında olarak Seç Market bayi ağımızı güçlendirdik. 388’i özel markalı olmak üzere 8 bini aşkın üründen oluşan portföyümüzle müşterilerimize geniş ürün yelpazesinden en iyi alternatif olmak için çalışıyoruz. Fiyatlarımızla ve kişiselleştirilmiş çözümlerimizle müşterilerimizin ve ticaretin yanında olmaya, ülkemiz ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz.”

Bizim Toptan Satış Mağazaları hakkında:

2001 yılında kurulan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 70'ten fazla ilde 170'i aşkın mağazasıyla Cash & Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Bizim Toptan, müşterilerine tüketici nezdinde bilinirliği yüksek çok-uluslu ve uluslararası markaların yanı sıra kendi özel markalarının da dahil olduğu yaklaşık 8 bin ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Dijital yatırımlarıyla altyapısını sürekli geliştiren ve müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Bizim Toptan, Prosaf operasyonuyla da ev dışı tüketim müşterilerine "yerinde teslim" hizmeti sunmaktadır. Halka açık bir şirket olan Bizim Toptan'ın hisseleri Borsa İstanbul’da BIZIM koduyla işlem görmektedir.