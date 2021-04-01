Mutfakta teknoloji var

Günümüzde ihtiyaç alanı olmaktan çıkıp hızla yaşam alanlarına dönüşen mutfaklar, teknolojiyle de birleşince hayatımızı kolaylaştıran çözümleri bir arada sunuyor. Camlı, ışıklı dolap içleri, sensörlü aydınlatmalar ile dijitalleşen mutfaklar, cep telefonu uygulamaları sayesinde yemek yapmayı daha keyifli hale getiriyor. Yeni nesil teknolojiyi kullanarak tasarladığı mutfaklarıyla adından söz ettiren Kelebek Mutfak, mutfakların vazgeçilmezi oluyor.

Günümüzde teknoloji ve inovasyonun önemi tartışılamaz boyuta ulaştı. Evlerin birçok alanına dahil olan ve yaşamı kolaylaştıran teknoloji artık mutfaklarda... Yoğun tempolu iş hayatında hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Kelebek Mutfak, bluetooth hoparlör sistemi ile mutfakta yenilen akşam yemeklerini daha keyifli bir hale getiriyor.

Cep telefonuna kurulan uygulama ile ayarlanabilir ışık düzeyi ve renk ile mutfağınızın atmosferini değiştiren Kelebek Mutfak, dolap içerisinde yer alan şerit aydınlatmalar ile şık bir sunum sergiliyor. Tezgah arası sensörlü ışık şeritler sayesinde de ışığı açıp kapatmak artık oldukça kolaylaşıyor. Klasik ve modern mutfak modellerinden hepsine uygulanabilen akıllı teknolojiler, mutfakta hem klasikten vazgeçemeyenler için hem de modern dokunuşları sevenler için tercih edilebiliyor.

Hayalinizdeki mutfağın kapıları 48 saatte aralanıyor

Kovid-19 süreciyle birlikte dijital yatırımlarına hız veren Kelebek Mutfak, müşterilerinin mutfaklarını tasarlamasına fırsat tanıyor. Ücretsiz Projelendirme ile Kelebek, müşterilerinin mağazaya gitmeden yeni mutfaklarının nasıl olacağını ve ne kadar bütçeyle yaptırabilecekleriyle ilgili teklif alabilmelerini sağlıyor. Müşterilerin yapması gereken tek şey ise web sitesi üzerinde form doldurarak istedikleri mutfak modelin fotoğraflarını ve yaşam alanlarının ölçülerini girmek… Doldurulan form Kelebek Mutfak uzmanlarına ulaştıktan sonra hızlıca proje çiziliyor ve 48 saat içerisinde hayalinizdeki mutfağa ulaşmanın kapıları aralanıyor.