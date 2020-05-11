Müzeyi dijitale taşıdı

Türkiye’deki kültür sanat topluluklarını desteklemek ve ülkedeki topluluğunun platformları üzerinden bağlantı kurmaya devam etmesini sağlamak için çalışan Facebook, Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları’nı hayata geçiriyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya genelinde etkisini devam ettirmesiyle birlikte müzelerin geçici olarak kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital ortamda ağırlamayı isteyen Facebook, ilk buluşmayı İstanbul Modern ile gerçekleştirecek.

Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları, sanatı kitleler için kolayca erişilebilir kılmayı misyon edinen İstanbul Modern iş birliğiyle çeşitli koleksiyonlardan ve sergilerden oluşan bir canlı yayın serisiyle başlayacak. Koleksiyon ve süreli sergileri aracılığıyla, Türkiye ve dünya modern ve çağdaş sanatı arasındaki süreklilik ve etkileşimi görünür kılan sergiler düzenleyen İstanbul Modern Sanat dört bölümlük bir seçkiyle Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları’nda yer alacak. Facebook İstasyon ve Facebook Türkiye hesaplarından canlı yayınlanacak ilk buluşmada, İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu müze koleksiyonunda yer alan 10 yapıt üzerinden 1945’ten bugüne Türkiye Modern ve Çağdaş sanat tarihinin hikayesine yer verecek. Daha sonraki canlı yayınlarda yer alacak ve küratörler eşliğinde sanal bir turla gezilecek sergiler arasında “LütfiÖzkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi ve İstanbul Modern’in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı aracılığıyla on uluslararası sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla bir araya getirdiği Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi bulunuyor.

Sanatseverlere Facebook üzerinden bağlantı kurma imkanı sağlayabilme konusunda duydukları heyecanı dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, “Türkiye’deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon aracılığıyla ülkemizdeki sanat etkinliklerini desteklemeye karar verdik. Birçok kişinin salgın sebebiyle evde kaldığı bu süreçte, ilk buluşmaları dijital ortamda gerçekleştireceğiz. Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları ile Türkiye'deki önde gelen müzeleri dijital ortamda ziyarete açmanın yanı sıra, yerel sanat ve kültür topluluklarına kendi hikayelerini anlatmalarında yardımcı olmak istiyoruz. İstanbul Modern ile yaptığımız işbirliği ile Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ve İstanbul Modern Müzesi’ni gezme fırsatı bulamayan kişilere de bir seçenek sunmuş olacağız” dedi.

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ise şöyle konuştu: “Tüm dünyayı evlere kapatan pandemi sürecinde kültür ve sanatın birleştirici ve yaratıcı gücünü yakından gözlemledik. Müzemizin kapıları kapalı olsa da takipçilerimize dijital ortamlar aracılığıyla sanatı deneyimlemenin farklı ve yeni yollarını sunmaya devam ettik. Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları’nın ilk konuğu olarak İstanbul Modern’in koleksiyonundaki 10 yapıtla Türkiye modern ve çağdaş sanatında bir yolculuğa çıkacağız.”