Müziğe destek

Butik bankacılık anlayışıyla hizmet veren Burgan Bank, kültür-sanat etkinliklerine olan desteğini sürdürüyor. Banka, müzikseverlerin heyecanla beklediği “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserlerinin bu yıl da sponsorlarından biri oldu. 21 Ağustos’ta başlayan ve müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlayacak olan etkinliğin bu yılki adresi, İstanbul ve Antalya olacak. Konserler, İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve Volkswagen Arena’da, Antalya’da ise Aspendos Arena’da gerçekleşecek.

COVID-19 tedbirleri uygulanacak

Organizasyon boyunca Covid-19 sürecinde uygulanması gereken tüm önlemler alınacak. Müzikseverlerin güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirebilmesi için konserler öncesinde ve esnasında, mekanların havalandırılması ve dezenfekte edilmesi, maske kullanımı, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilmesi gibi koşullar sağlanacak.

İstanbul müziğe doyacak

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konserler serisinin açılışını, 21 Ağustos 2021 tarihinde 60 kişilik Star Track Symphony Orchestra yaptı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki açılışta, Star Wars, Gladiator, James Bond, Superman filmlerinin kulaklarımızdan silinmeyen soundtrackleri, orkestranın canlı performansıyla sahnelenirken, eşzamanlı olarak filmlerin en özel sahneleri de sanatseverlerle buluştu.

Organizasyon kapsamında 31 Ağustos, 21 Eylül’ ve 29 Ekim tarihlerinde An Epic Symphony § Hayko Cepkin, 2 Ekim’de An Epic Symphony § Karsu, 10 Ekim’de An Epic Symphony § Manga, 18 Ekim’de Best Of SoundTrack Symphony & Okan Bayülgen sahne alacak. 26 Kasım 2021’de gerçekleşecek kapanış konserinde ise An Epic Symphony § Gaye Su Akyol müzikseverlerle buluşacak.