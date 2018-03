Nakiti bırak karta bak

Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'nin 2017 yılına ait kartlı ödeme verilerini açıkladı. 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bıraktı. Artık her 3 kartlı ödemeden 1'inde kullanılan banka kartları, nakit çekimde değil ödemelerde hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu. İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 45 artışla son 5 yılın en büyük büyümesini gösterdi. Ödemelerde dijital dönüşümün öncülüğünü üstleneceklerini belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye'deki ödemeler ekosisteminin gücünü vurguladı.



BKM, Türkiye'de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2017 yılında yaşanan gelişmeleri, yapılan basın toplantısında değerlendirdi. Değerlendirme toplantısında BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “BKM verilerine göre 2017 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62,4 milyona ulaştı. Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22,8 milyon iken 2017 yılında 24,5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adediyse, yüzde 12 artışla 131,6 milyona çıktı” dedi.



Kredi kartı ile ödeme tutarının 2017 yılında yüzde 13 büyüyerek 606 milyar TL'ye, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 büyüyerek 71 milyar TL'ye ulaştığını belirten Canko, toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 15 büyüme ile 677 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti.



“Nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu artırdık”

Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının değiştiğine vurgu yapan Dr. Soner Canko sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında banka kartıyla ödemeler, banka kartıyla nakit çekim işlemlerini geçti. Finansal okuryazarlık oranının da yükselmesiyle beraber Türkiye'nin 2023 yılında nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu arttırdığını görüyoruz. Bugün her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartıyla yapılırken banka kartıyla yapılan alışveriş oranı, banka kartıyla yapılan nakit çekim oranını geride bıraktı. 2017'de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53'e çıkarken banka kartıyla yapılan nakit çekim oranı ise yüzde 47 seviyesine geriledi.”



Dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 45 arttı

İnternetten yapılan kartlı ödemelere de değinen Dr. Soner Canko, “2017 yılında internetten yapılan kartlı ödemeler de artışını sürdürdü. 2016 yılında 68,4 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemeler, 2017 yılında son 5 yılın en büyük büyümesini göstererek yüzde 45 arttı ve 99,1 milyar TL'ye yükseldi. Genç nüfusun artışı ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemenin toplam içindeki payı ise yüzde 14'ü geçti. Ayrıca 2017 yılında her 5 kredi kartından 2'sinin internet alışverişlerinde kullanıldığını görüyoruz” dedi.



Temassız ödemeler yükselişte

2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiğini ifade eden Dr. Soner Canko 2017 yılında ülkemizdeki temassız özellikli terminal adedinin 879 bin adede yükseldiğini belirtti. Temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi içindeki payının ise yüzde 37 olduğunu söyleyen Canko, sözlerine şöyle devam etti. “2014 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 97 bin adetti. Şimdi bu rakam 879 bin adede yükseldi. Yani 2014'ten bugüne temassız kabul noktasının 9 kat arttığını söyleyebiliriz. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassızı destekliyor durumda.”



Kullanıcıların güvenle daha yüksek tutarlı işlemlerde de temassız ödeme yaptığının altını çizen Canko, temassız işlemlerin 2016 yılında 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakamın yüzde 96 artarak 88 milyon adet olduğunu ifade etti. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarının ise 2014'te 11 TL iken 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 TL'ye yükseldiği görülüyor.



2017'de en fazla artış görülen sektörlerde Havayolları, Seyahat ve Konaklama öne çıktı

2017 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Dr. Soner Canko şunları söyledi: “2017 yılında havayolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artışı gösteren sektör oldu. Havayolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 32 artarak 14,3 milyar TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 27'lik artış ve 28,4 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarı ile yemek sektörü, yüzde 23'lük artış ve 19,1 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri, yüzde 22'lik artış ve 13,7 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama ile yüzde 18'lik artış ve 20,7 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla kamu/vergi sektörleri izledi.”



En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlere ilişkin de bilgi veren Canko, en fazla kartlı ödeme yapılan sektörün 128,1 milyar TL ile market ve AVM'ler olduğunu, bunu da 61,4 milyar TL ile akaryakıt ve 55,6 milyar TL ile giyim sektörlerinin takip ettiğini belirtti.



Dr. Soner Canko 2017 yılı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bankalararası Kart Merkezi olarak yalnızca bankalar arasındaki işlemleri takip eden bir kurum olmaktan çıkarak, ödemeler ekosistemine, güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kuruma dönüştük. Girişimciliğe verdiğimiz önem, teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ödeme sistemlerindeki oyun kurucusu ve inovasyon merkezi konumumuzu sürdürdük ve ortak bir hedefe kanalize olduk. Biz bu hedefi ‘Nakitsiz Ödemeler Toplumu' olarak tanımlıyoruz. Nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde yolumuza hızla devam ediyoruz. Bu yolda amacımız nakitsiz ödemelerde geleceğin deneyimini yaşatmak ve ödemeleri kolaylaştıran güvenli çözümler ile Türkiye'ye değer katmak.”