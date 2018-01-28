Namluya yerli dokunuş

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede hizmet veren "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" ailesinin hedefi bulmasında kritik önemde olan ve daha önce yurt dışından temin edilen "nişangah kalibrasyon adaptörü" yerli olarak üretildi.

Uzun yıllar Almanya'da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşlerin edindikleri tecrübeyi, bilgi birikimini, çalışma ilkelerini ve iş disiplinini 1994'te Türkiye'ye taşımasıyla faaliyete başlayan Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kalitede talaşlı imalat yapıyor ve bir dizi proje yürütüyor.

Avrupa ve Amerika kıtasında 10'dan fazla ülkeye yönelik üretim yapan şirket, ürünlerinin yüzde 90'dan fazlasını ihraç ediyor.

Şirketin ihracatını gerçekleştirdiği ürünler arasında şalter, makine, türbin, demir ve çelik, takım tezgah, raylı ve otomotiv grubu parçaları yer alıyor.

Müşteri ve proje çeşitliliği dolayısıyla çeşitli ham maddelerle çalışan ve bu konuda ciddi bir birikim sağlayan şirket, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda sac metal ve kaynak teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

- Daha ekonomik ve fonksiyonel

Savunma sanayisi için roket, taret, silah kulesi parçaları gibi çeşitli ürünler ortaya koyan Yağmaksanın, en fazla dikkati çeken ürünü "nişangah kalibrasyon adaptörü" olarak öne çıktı.

Söz konusu ürün, ASELSAN'ın 15 ülkede kullanılan "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" ailesinin hedefi bulmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Sistem, askeri personelin zırhlı araç içinden çıkmadan kuledeki silah sistemini kullanmasına olanak sağlıyor.

Yerli olarak üretilen "nişangah kalibrasyon adaptörü"nden, operasyonel kullanım öncesinde silah sisteminin kalibrasyonunda yararlanılıyor.



- "Daha fazlasını yapabiliriz"

Yağmaksan Üst Yöneticisi Fatih Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde faaliyette bulunmak için sabır ve fedakarlık gerektiğine işaret etti.

Yağlı, 2014'te firmalarını ziyaret eden dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile sektöre girme konusunda heyecanlarını paylaştıklarını belirterek, sonrasında da gerekli hazırlıkları yürüttüklerini, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla temas kurup neler yapabileceklerini paylaştıklarını ifade etti.

Zamanla bazı projeler için davetler aldıklarına değinen Yağlı, "Mühendislik kabiliyetlerimizi gördüklerinde bir şeyler başarabileceğimize inandılar ve bize fırsat verdiler. Bu fırsatın kıymetini bilip daha fazlasını yapmaya çalıştık. Bu ülke insanı, sanayisi birçok şeyi yapabilecek durumda. Belki kurumsal, prensip, disiplin tarafımız biraz zayıf. KOBİ'ler olarak bu tarafımızı geliştirebilirsek çok daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

Yağlı, yürüttükleri çalışmalar sonunda ortaya koydukları ürünler için bir patent aldıklarını, 4 patent başvuruları bulunduğunu, bunlardan 3'ünün de savunma sanayisine yönelik olduğunu bildirdi.

- Savunmaya ASELSAN ile giriş yaptı

Savunma sanayisinde ilk olarak ASELSAN ile namluların düzeltilmesine yönelik boresight (nişangah kalibrasyon adaptörü) ürünü için çalışmaya başladıklarını aktaran Yağlı, şöyle devam etti:

"Yurt dışından satın alınan bir üründü. Ham maddesinden başlayarak kaplama gerektirmeyen bir çözüm ortaya koyuncaya kadar ciddi çalışmalar yaptık. Bütün bu süreci karşılıklı fikir alışverişiyle yürüttük. Hem ticari hem de teknik bir faydası olan çözüm ürettik. Ana yükleniciler kazanacak ki biz kazanalım, sonrasında da Türkiye kazansın. Bütün projeleri de böyle yürütmeye çalışıyoruz. Maliyetleri de düşürmek için uğraşıyoruz. 2015’te ASELSAN ile basit mekanik parçalarla başlayan süreç, bu kuruluşun destekleriyle bugün önemli bir noktaya ulaştı ve savunma sanayisi için kritik öneme haiz ürünlerde hizmet vermeye başladık. Hedefimiz işlerimizin kapsamını artırarak ASELSAN’ın stratejik ortak firmaları arasına girmek."

Yağlı, ürettikleri ürünlerin tasarımına da çeşitli öneriler getirdiklerinde ana yüklenicilerin kabul ettiğini belirterek, "Bir mühendislik faaliyeti de yapmaya çalışıyoruz. Bu genel olarak maliyetleri düşürüyor. Müşterimizin rekabet kabiliyetini de artırmış oluyoruz. Sadece söyleneni yapan yerine, yenilik konusunda da çaba gösteren bir tedarikçi olmaya çalışıyoruz." dedi.