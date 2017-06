Ne olacak bu etin hali tartışması

GAZİANTEP (AA) - Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın nedenleri ve çözüm önerileri Gaziantep Ticaret Odası (GTO) masaya yatırıldı.

Canlı Hayvan-Hayvansal Ürünler Ve Yem Üreticileri Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen toplantı neticesinde yetkililere iletilmek üzere çözüm önerileri raporu hazırlandı.

Raporda et fiyatlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için öncelikle kuzu kesiminin belirli şartlara bağlanması ve hayvan sayının, kalitesinin ve ırkının artırılması gerektiği vurgulandı.



GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, toplantıyla ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında üreticiyi de tüketiciyi de zor duruma sokan aşırı fiyat artışlarını ilgili taraflarla birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fiyat artışlarının nedenlerini ve çözüm önerilerini yetkililere iletilmek üzere bir rapor haline getirdiklerini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Günümüzde oldukça yoğun talep alan kuzu etinde ne yazık ki çok küçükken kesim yapılabiliyor. Biz raporumuzda kesim için belirli şartlar gerektiğini vurguladık. Örneğin kesilecek kuzunun karkas etinin en az 24 kilogram ya da kesilecek kuzunun en az 8 aylık olması şeklinde bir şart getirilmesi gerekmektedir. Bir başka önemli nokta da hayvan sayının, kalitesinin ve ırkının artırılması. 991 yılında küçükbaş hayvan varlığımız 51 milyon 200 bin başken günümüzde 41 milyon 330 bin 292 başa düşmüş durumda. Hayvan sayısının artırılabilmesi için doğurmamış dişi hayvanların kesiminin engellenmesi gerekmektedir. Hayvancılığın en önemli problemlerinden birisi yüzde 8 oranında olan buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Buzağı için hayvan başına verilen desteklerin küçükbaş hayvanlara da uygulanması gerek. Kemik ağırlığı az, değerli et ağırlığı yüksek olan ırkların araştırılarak, besicilerin bu hayvanları tercih etmeleri sağlanmalıdır."

Toplantıya, GTO Meclis Üyeleri Mahmut Yıldırım, Uğur Acıoğlu ve Bülent Erleblebici, GTO 9 Nolu Canlı Hayvan-Hayvansal Ürünler Ve Yem Üreticileri Meslek Komitesi ve GTO 8 Nolu Cafe-Restaurant-Catering Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Gaziantep Ticaret Borsası’nın ilgili meslek komite üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Kırımızı Et Üreticileri Birliği, Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Gaziantep Kasaplar ve Celebciler Odası ve sektör temsilcileri de katıldı.