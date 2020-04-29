Nestlé Türkiye’ye ödül

Ülkemizde 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş güvenliği ve sağlığı sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) gümüş ödül kazandı. Nestlé Türkiye, çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını koruyan iyi uygulamaları ve titiz çalışmalarıyla, çok sayıda şirket arasından ödüle layık görüldü. Bunun yanında, dünyanın en büyük gıda firması Nestlé’nin, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler arasında bu prestijli ödülü kazanan ilk ve tek şirketi Nestlé Türkiye oldu.

Nestlé Türkiye’nin sıfır iş kazası hedefiyle, çalışan sağlığı ve güvenliğini sıkı şekilde koruyan ve ödüle layık görülen uygulamaları arasında, şirketin iş güvenliği kültürünü geliştirecek aksiyon ve planlamaları içeren değer veren liderlik programı; üretim tesislerindeki makine kazalarını sıfıra indirecek makine güvenliği uygulaması; ergonomi risk analizleri doğrultusunda geliştirilen mühendislik çözümleri; çalışanların iş güvenliği konusundaki yetkinliğini artıran özel programlar bulunuyor.

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen ve dünya genelinde farklı sektörlerden şirketlerin katıldığı yarışmada, firmaların 2019 yılında iş güvenliği konusunda gerçekleştirdiği en iyi proje ve uygulamalar British Safety Council Konseyi tarafından değerlendirildi. Bağımsız jürinin kararıyla, Nestlé Türkiye’nin güvenlik ve sağlık yönetimine olan güçlü bağlılığı ve bu alandaki liderliği uluslararası arenada tescillendi.