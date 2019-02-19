Nestlé Türkiye’ye yeni CEO

Ansgar Bornemann, Nestlé Türkiye’nin yönetimini 4 yıldır bu görevi yürüten ve Şubat 2019 sonu itibariyle emekliye ayrılacak olan Felix Allemann’dan devralacak.



Bornemann, Nestlé ailesine 2004 yılında Almanya’da Nestlé Schöller’in Pazarlama Başkanı olarak katıldı. 2012 yılında Adriyatik Bölge Dondurma Biriminden Sorumlu Genel Müdür, 2013 yılında Adriyatik Bölge Müdürü, 2015 yılında Nestlé Ukrayna ve Moldova CEO’su olarak görevlendirildi.



Nestlé bünyesine katılmadan önce hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe aralarında Almanya, Avusturya, Fransa ve Arabistan’ın bulunduğu çeşitli ülke ve bölgelerde liderlik rollerinde bulundu.



University Saarbrücken’de MBA’ını tamamlamış olan Bornemann, evli ve 3 çocuk babası.