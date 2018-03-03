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Net karını açıkladı

- KARDEMİR, 2017 yılında konsolide dönem karının 251 milyon 504 bin lira olduğunu açıkladı

Net karını açıkladı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), konsolide olarak 2017 yılında net karının 251 milyon 504 bin 356 lira olduğunu bildirdi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, önceki yıl dönem sonu konsolide olarak 123 milyon 877 bin 133 TL zarar açıklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Konsolide olarak 2017 yılında net kar 251 milyon 504 bin 356 lira. 2017 konsolide olarak net satış geliri ise 3 milyar 972 milyon 625 bin 977 TL olarak gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca, 28 Mart Çarşamba günü Olağan Genel Kurul yapılacağı ve şirketin faaliyetlerinin görüşüleceği kaydedildi.

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