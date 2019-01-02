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Net yüzde 50 indirim

2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında başlayan "Büyük Beymen İndirimi", net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunuyor

Net yüzde 50 indirim
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İSTANBUL (AA) - Beymen’de 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen, 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında başlayan "Büyük Beymen İndirimi" ile net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunuyor.
Beymen Collection ve Academia markaları yanı sıra, Celine, Dolce Gabbana, Balenciaga, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler, Marni gibi dünyaca ünlü moda markalarının 2018-2019 kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında sezon boyu favori olan tasarımlara yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı ile sahip olunabiliyor.

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