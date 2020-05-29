Netflix önerileri

Dünyanın dört bir yanındaki 183 milyon Netflix üyesinin tamamı, kendi beğenileri doğrultusunda şekillenmiş, benzersiz profillere sahip. Çünkü Netflix, üyelerinin kişisel beğenilerinden ve izleme geçmişlerinden yola çıkarak, onlara en isabetli içerik önerilerini sunmaya çalışıyor. Ailedeki herkesin, kişisel zevkine en çok hitap eden önerileri alabilmesi için ise her aile üyesi için ayrı bir profil açılması gerekiyor. Bu profillerdeki içerik önerilerini daha isabetli hale getirmek için izlediğiniz yapımları "onaylayan başparmak işareti" (artı puan) veya "onaylamayan başparmak işareti" (eksi puan) seçeneklerinden birini tercih ederek puanlamanızda da fayda var.

Altyazıları zevkinize göre ayarlayın

Netflix’in en önemli özelliklerinden biri, tercih özgürlüğünü üyelerine vermesi. Üyeler, önceden belirlenmiş yayın akışlarına bağlı kalmadan, diledikleri yapımı, diledikleri yer, zaman ve cihazda, reklamsız şekilde izleyebiliyor. Bu özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz alanlardan biri de altyazılar. Sunulan standart altyazı görünümünden memnun değilseniz, fontu ve metin boyutunu değiştirebilir, hatta sekiz farklı altyazı rengi arasında seçim yapabilirsiniz. Bu seçeneklere ve daha fazlasına ulaşmak için hesap ayarlarına girmeniz yeterli. Yeri gelmişken, Netflix bünyesindeki tüm yapımları farklı dillerdeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle izleyebildiğinizi de hatırlatmış olalım. Bu imkândan faydalanarak yabancı dilini geliştiren çok sayıda kişi var.

Birkaç basit kısayolla izleme deneyiminizi zenginleştirin

Netflix'i ekranı ve internet bağlantısı olan neredeyse her cihazda izleyebiliyorsunuz. Ama eğer tercihiniz bilgisayarlardan yanaysa, birkaç basit kısayolu aklınızda tutarak izleme deneyiminizi daha da zenginleştirmenizi öneririz. Örneğin ‘F’ tuşuna basarak sevdiğiniz yapımı tam ekrana taşıyabilir, ‘Esc’ tuşuyla pencere görünümüne geri dönebilirsiniz. ‘Boşluk’ veya ‘Enter’ tuşlarından birine basarak görüntüyü durdurup tekrar başlatmanız da mümkün. ‘Sağ ok’ tuşu videoyu 10 saniye ileri sararken, ‘Sol ok’ 10 saniye geriye gitmenizi sağlar. Yine ‘yukarı ok’ ile sesi yükseltebilir, ‘aşağı ok’ ile kısabilirsiniz. Videoyu sessize almak için ise ‘M’ tuşuna basmanız yeterli.

İçerik indirerek gündelik hayatınızı renklendirin

Bugünlerde vaktin çoğu evlerde geçse de her gün toplu taşımada vakit geçiren veya sık seyahat eden üyelerin favorisi olan 'İçerik İndirme’ özelliğinden de bahsetmekte fayda var. Netflix’in bu özelliği, Wi-Fi bağlantısı olan ortamlarda izlemek istediğiniz yapımları mobil cihazınıza indirmenizi sağlıyor. Böylece otobüste veya vapurda hareket halindeyken veya uçak ve metro gibi internet bağlantısı bulunmayan ortamlarda sevdiğiniz yapımları izleyerek yolculuğunuzu daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra indirdiğiniz dizileri yönetmenize yardımcı olan 'Akıllı İndirme’ özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yalnızca Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda çalışan bu özellik, izlemeyi bitirdiğiniz bölümü otomatik olarak silerek dizinin bir sonraki bölümünü indirmeye başlıyor. Böylece mobil cihazınızdaki depolama alanının dolmasının da önüne geçiliyor.

‘Made in Turkey’ koleksiyonuna göz atın

İyi hikayeler dünyanın her yerinden gelebilir. Netflix bu düşünceyle pek çok farklı ülkede içerik üretiyor ve bu ülkelerin sevilen yapımlarını lisanslayarak içerik kütüphanesine ekliyor. Elbette güçlü bir kreatif sektöre sahip olan Türkiye de bu ülkeler arasında oldukça önemli bir yere sahip. Bu yüzden Netflix, kısa bir süre önce Türkiye’den dünyaya sunduğu yapımları özel bir koleksiyonda topladı. Türk yapımlarını dünyaya tanıtmayı hedefleyen ‘Made in Turkey’ koleksiyonuna dünya genelinde 190 ülkede ulaşılabiliyor. Yerli yapımları seviyorsanız, netflix.com/MadeInTurkey adresine girerek koleksiyonu inceleyebilir veya uygulama arayüzünden ‘Türk dizileri’ veya ‘Türk filmleri’ seçeneklerini tıklayabilirsiniz. Koleksiyonda Atiye ve Aşk 101 gibi Netflix orijinal yapımlarının yanı sıra 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi çok sayıda lisanslı yapım da yer alıyor.

Çocuklarınız için keyifli ve güvenli bir deneyim oluşturun

Netflix, dünyanın dört bir yanından birçok farklı çocuk ve aile içeriğine yatırım yaparken ebeveynlere daha fazla kontrol ve seçenek sunmaya da gayret ediyor. Bu kapsamda, Netflix hesabınızda çocuklarınız için yalnızca yaş gruplarına uygun içerik sunan ‘Çocuk profilleri’ oluşturmanız mümkün. Buna ek olarak sunulan ebeveyn kontrolleri sayesinde kendi profilinizi bir PIN koduyla koruma altına alarak çocuğunuzun profilinize ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz. Belirlediğiniz yapımların çocuklarınızın profilinde görünmesini engellemeniz de mümkün. Netflix hesabınızı kullanan minik bir aile üyesi varsa, hesap ayarlarına girerek tüm ebeveyn kontrolü seçeneklerini inceleyebilir ve istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.