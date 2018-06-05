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New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, salı gününü karışık bir seyirle tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı.

New York borsası karışık seyretti
WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, salı gününü karışık bir seyirle tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 13,17 puan (yüzde 0,06) azalışla 24.799,98 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,93 puan (yüzde 0,07) yükselişle 2.748,80 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,05 puan (yüzde 0,41) değer kazanarak 7.637,86 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.
Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat dışı ISM ve hizmet sektörü PMI mayısta sırasıyla 58,6 ve 56,8'e yükselerek beklentiyi aştı.
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New York Borsası
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