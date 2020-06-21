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Normale döndüler

Koronavirüs nedeniyle aylardır evlerinde kalan Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Barış Aras ve eşi Elif İnci Aras, hayatın normalleşmeye başlamasıyla eski yoğun günlerine geri döndüler.

Normale döndüler

Koronavirüs nedeniyle aylardır evlerinde kalan Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Barış Aras ve eşi Elif İnci Aras, hayatın normalleşmeye başlamasıyla eski yoğun günlerine geri döndüler. Bu süreçte Acarkent’teki evlerinde, eşi ve oğlu Atlas ile izole bir hayat sürdüklerini belirten Elif İnci Aras, “Yeni Normal” diye ifade edilen düzene kısmen adapte olmaya başladık. Pandemi sürecinin başlangıcında bizi sürekli evde yanıbaşında gören oğlumuz için bu mutluluk vericiydi tabii, biz de kendisini ev ortamında sıkışıp kalmış hissetmemesi için, keyif aldığı tüm uğraşları birlikte yapmaya gayret ettik.Evimizin bahçesinde , kitap okuyarak, mutfakta yemek yaparak ya da köpeğimiz Athena ile oynayarak vakit geçirdik. Çocukların harika bir dünyası var. Onlarla geçirdiğiniz zaman bedensel ve zihinsel olarak daha iyi hissetmenizi de sağlıyor. En büyük zenginlik bence 1sağlık ve mutlu bir aileye sahip olmak.

Olumsuz görünen birçok olaydan insanların kendisine olumlu dersler çıkarması gerektiğini aktaran Aras, “Karantina sürecinde birçok insanın farkındalıkları değişti. Şimdi hayata kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Ancak önlemlere uyarak” diye konuştu.

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Pandemi Bize çok şey öğrettiAras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Barış ArasElif İnci Aras
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