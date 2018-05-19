Nükleere eğitim desteği

SOÇİ (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışacak personele gerekli eğitimlerin verileceği İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek. Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız." dedi.

Aynı zamanda ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) İşletme Müdürü olan Baran, "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli sanayicinin nükleer enerji alanında üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Baran, 32 milyon lira bütçeye sahip ve 50 firmadan oluşan NÜKSAK'ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının küme destek projesi kapsamında kurulduğunu ifade etti.



Türkiye'de kurulacak nükleer santrallere yerli sanayicinin ürün tedarik etmesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Baran, bu konuda ülke genelinde 100'den fazla şirketle görüştüklerini ve Ankara'da bulunan firmaların bu konuda belli bir ivme kazandığını aktardı.

Baran, yerli sanayicilerin havacılık ve savunma sanayisi için üretim ve ihracat yapabildiğine işaret ederek, "Bu şirketler daha önce nükleer sanayiye hiç yönelmemişler. Airbus'a parça üreten sanayicimiz var. Biz oda olarak firmalarımıza nükleer sanayiye ürün tedariki konusunda danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Önce insanı, sonra ürünü geliştireceğiz"

İlk olarak sanayicilerle heyetler halinde Rusya, Fransa, Çekya ve Japonya gibi ülkelerdeki nükleer santrallerde incelemelerde bulunduklarını belirten Baran, "Sanayicilerimiz bize santral ziyaretlerinde 'biz bunu yaparız' dedi ve şu an bazı şirketler nükleer santral için tedariğe başladı." diye konuştu.

Baran, sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin gerekli ve yeterli donanıma sahip olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yurt dışından deneyimli bir uzman geldiğinde, eksiklikleri tespit etmek için yüksek miktarda para talep ediyor. Bizim amacımız, firmalarımızın ihtiyacı olan kalite ve eğitim belgesi ile ilgili sertifikaları alması ve ürettiği malzemenin hangi standartlarda olacağının tespit edilmesi. Ardından bunlarla ilgili bir veri tabanı oluşturarak küme üzerinden bunların varlığını deklare etmek." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji alanında istihdam edilecek personelin eğitiminin oldukça önemli olduğunu kaydeden Baran, şunları kaydetti:

"ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek. Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız. Daha sonraki hedefimiz ise bir mükemmeliyet merkezine sahip olmak. Önce insanı, sonra ürünü geliştireceğiz. Biz çok yetenekli bir milletiz, yerli sanayicimiz çok yetenekli ama altyapı ve sertifikasyon eksikliklerimiz var. Her türlü üretimi yapıyoruz ama etiketi basamıyoruz. Nükleer alanda tedarikçi olabilmek için gerekli belge ve sertifikaları edinmek şart."