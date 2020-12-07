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O devi yönetecek

Dünyanın en geniş global tedavi, tıbbi cihaz ve estetik ürün portföyüne sahip, alanında öncü ürünlerle markalar geliştiren Allergan Aesthetics Türkiye’nin genel müdürlük pozisyonuna, uzun süredir AbbVie’de çeşitli pozisyonlarda görev alan iş birimi direktörü Barlas Döner getirildi.

O devi yönetecek

Medikal estetik alanında öncü kurumlardan biri olarak faaliyet gösteren ve bir AbbVie şirketi olan Allergan Aesthetics Türkiye’nin genel müdürlük görevine Barlas Döner getirildi.Bir AbbVie şirketi olarak dünyanın en geniş global tedavi, tıbbi cihaz ve estetik ürün portföyüne sahip, alanında öncü ürünlerle markalar geliştiren Allergan Aesthetics Türkiye’nin genel müdürlük pozisyonuna, uzun süredir AbbVie’de çeşitli pozisyonlarda görev alan iş birimi direktörü Barlas Döner getirildi.

Son 14 yılda ilaç sektöründe birçok farklı stratejik liderlik pozisyonunda çalışan Barlas Döner’in genel müdürlüğe atanmasında satış, pazarlama ve iş mükemmelleştirme gibi alanlarda sahip olduğu tecrübe etkili oldu. Barlas Döner, AbbVie Türkiye’deki 3 yıllık çalışma geçmişinde Spesifik Farma portföyünün büyümesinde, Hepatoloji bölümünün pazardaki sürdürülebilir liderliğinin korunmasında ve Hematoloji alanında gerçekleştirilen lansman ve büyüme süreçlerine vizyonu ve stratejik liderliğiyle önemli katkı sağlamıştı.

Barlas Döner, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Çalışma hayatına Abbott Satış Analisti olarak başlayan ve üç yılın sonunda kurumun iş mükemmelleştirme müdürlüğü görevini üstlenen Barlas Döner, 2012 yılında GSK’ya Satış Gücü Etkinliği Müdürü olarak geçiş yaptı. Barlas Döner, AbbVie’de sırasıyla Onkoloji Marka Kıdemli Müdürü, Solunum Marka Kıdemli Müdürü ve Solunum KOAH Marka Takımı Lideri & Satış Müdürü rollerini üstlendi. Son olarak AbbVie Spesifik Farma ve Hepatoloji Direktörü görevini yürütüyordu.

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