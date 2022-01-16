Ödemede seçenek

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla sunan Opel, yeni yılın ilk ayında binek ve ticari araç modellerinde sunduğu uygun satın alma koşulları ve ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Buna göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip modeli Crossland’e, 60.000 TL kredi için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Opel’in sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka da 60.000 TL kredi için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi fırsatıyla sahiplerini bekliyor.

Farklı boyutlardaki geniş ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ve “İşi Almanlara Bırakın” diyen Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Alman devi, ticari araç ürün ailesinde de ocak ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 371.900 TL’den başlayan fiyatlar, 75.000 TL kredi için; 12 ay vade ve %0 faiz imkanıyla 2022 yılını yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 75.000 TL kredi için; 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanları ile işinin profesyonellerini Opel showroom’larına davet ediyor. Ayrıca, Combo Cargo’ya 292.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 375.900 TL’den; Vivaro City Van ise 459.900 TL’den başlayan fiyatlar 75.000 TL kredi için; 12 ay vade %0 faiz imkanıyla dikkat çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 563.900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve 75.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor.

2021 Modellerde Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Yeni yılda, yeni bir Opel sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar stoklarla sınırlı 2021 model ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli 0 faizli kredi ve uygun fiyat avantajları bulunuyor. Bu kapsamda, Mokka’ya 75.000 TL kredi için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi olanaklarıyla sahip olunabiliyor.

Ocak ayında 2021 model ticari araç satın alacak olan müşterilerine 75 bin TL kredi için; 12 ay 0 faiz olanağı sunan Opel, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo modellerinde de sunduğu anahtar teslim fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren 2021 model Combo Life, 356.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 280.900TL’den satın alınabiliyor. Vivaro Cargo 360.900 TL’den, Vivaro City Van 441.900 TL’den, yeni Zafira Life 541.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Opel, yeni yılda yeni kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarOpel hakkındaımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle, yılın ilk ayında müşterilerini Opel showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak.