Ödemeleri erteleme dönemi

BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'nin 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,79 daralırken, satışlarını artırmaya çalışan firmaların ağustos kampanyaları cazip fırsatlar sunmaya başladı.

AA muhabirinin, Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı firmalardan derlediği bilgilere göre, ağustos ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye sokan markaların rekabetine sahne oluyor.

Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan ağustos ayı kampanyalarında, "şimdi al, Ocak 2018'de ödemeye başla", "yarısını şimdi, kalanı 2018'de öde", "araç bedelinin yüzde 50 veya daha fazlasını balon ödeme olarak 36 ay erteleme", "4 yıla kadar vade", "5 bin lira peşinat", "20 aya kadar sıfır faiz", "yüzde 2'ye kadar peşin alımı indirimi", "963 lira taksit", "4 bin 500 liraya varan indirim", "sabit kur" gibi fırsatlar yer alıyor.

Citroen'de 20 aya kadar sıfır faiz

Citroen, C4 Cactus ve yeni C3 1.2 PureTech modellerinde 30 bin lira 20 ay sıfır faiz, diğer yeni C3 modellerinde ise 20 bin lira 20 ay yüzde 0,69 faizli kredi seçeneğinden yararlandırıyor.

2017 model C-Elysee, C4, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde 2 bin liralık takas indirimi imkanı da sağlanıyor.

Dacia'da "yarısını şimdi, kalanı 2018'de öde"

Ağustos ayında, müşterilerini Sandero modelinde "yarısını şimdi, kalanı 2018'de öde" kampanyasından yararlandıran Dacia, bu kapsamda araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araçla, kalan tutarı yüzde 1,19 sabit faiz oranıyla maksimum 48 aya kadar krediyle ödeyebilme imkanı sunuyor. Kampanya dahilinde kredi ödemeleri Ocak 2018'de başlatılıyor.

Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20 bin lira peşin, 20 aya kadar sıfır faiz imkanına sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.

Dacia'nın Sandero modeli 45 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Dokker Van ve Dokker Combi modellerinde 20 bin lira peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz; daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor.

Fiat'ta "şimdi al, Ocak 2018'de ödemeye başla"

Fiat, "şimdi al, Ocak 2018'de ödemeye başla" kampanyası kapsamında, Egea Sedan'ı 25 bin lira peşin, ayda bin 99 lira, 500L'yi 30 lira peşin, ayda bin 431 lira, 500X'i 41 bin lira peşin, ayda bin 669 lira, Egea Hatchback'i 30 bin lira peşin, ayda bin 99 lira, Linea'yı 20 bin lira peşin, ayda bin 92 lira, Punto'yu 20 bin lira peşin, ayda bin 161 lira, 500'ü 25 bin lira peşin, ayda bin 329 lira ve Panda'yı 20 bin lira peşin, ayda bin 126 lira taksitle satışa sunuyor.

Ticari modelleri Fiorino, Doblo ve Pratico'da 5 bin lira peşinatla araç sahibi olma fırsatı tanıyan firma, 30 bin liraya 24 ay sıfır faiz imkanı sağlarken, daha uzun vade ve yüksek krediler için faiz artan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor.

Ford'dan 20 aya kadar sıfır faiz

Ford, tüm binek ve ticari modellerinde sunduğu "sıfır faiz" fırsatı ve peşin alım indirimlerini ağustos ayında da sunmaya devam ediyor.

Ağustos ayında devreye aldığı kampanyasıyla müşterilerine binek araçlarda "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alınması durumunda 36 bin lira, 15 ay ve yüzde sıfır faiz kampanyası sunan Ford, bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30 bin lira, 15 ay sıfır faiz destekli kredi kampanyasını sürdürüyor.

"Sıfır faiz" kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise yüzde 2 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Ford Custom, Transit, Courier ve Ranger modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşteriler için 20 bin lira, 20 ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot'da 963 liradan başlayan taksit fırsatı

Peugeot modellerinde 963 liradan başlayan taksit fırsatı ve cazip kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot 208, 54 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılırken, Peugeot 308, 20 bin lira 20 ay faizsiz fırsatı veya 36 bin lira 48 ay ve 963 lira taksitli kredi kampanyasıyla müşterileriyle buluşuyor. Her üç modelde de Techno Edition fırsatı sağlanıyor.

Yenilenen SUV Peugeot 2008, 89 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Edition fırsatı ile müşterilerini beklerken, Yeni Peugeot SUV 3008, 50 bin lira 25 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satılıyor.

Partner Tepee'nin tüm versiyonlarında geçerli 30 bin lira için 20 ay faizsiz kredi kampanyası sunuluyor.

Renault'da "yarısını şimdi, kalanı 2018'de öde"

Renault'nun, ağustos ayında devreye aldığı "yarısını şimdi, kalanı 2018'de öde" kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Kampanyada kredi taksit ödemeleri Ocak 2018'de başlıyor.

Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20 bin lira peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.

Toyota kampanyaları

Toyota, ağustos ayına özel başlattığı kampanya ile Auris Hybrid'e sahip olmak isteyen müşterilerine 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin liralık kredi olanağı sunuyor.

Corolla'nın dizel modellerine sahip olmak isteyenler için avantajlar ağustos ayında da devam ediyor.

Kampanyada 4 bin 500 liraya varan indirime ilave olarak 24 ay 20 bin liralık kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanma imkanı sağlayan firma, ayrıca Corolla dizel modellerinde nakit indirim yerine 11 bin lira 12 ay kredi kullanımını tercih edenler için sıfır faiz seçeneği de sağlıyor.

Hyundai, faizi sıfırladı

Ağustos ayına özel olarak hazırladığı kampanyada yine sıfır faiz uygulamasını ön plana çıkaran Hyundai, i10 için 12 bin lira krediye 12 ay sıfır faiz imkanı sunuyor.

i20 modelini talep eden müşteriler ise 15 bin lira krediye 15 ay sıfır faiz fırsatı sağlanıyor.

Hyundai'nin C segmentindeki yeni oyuncusu i30 ise 30 bin lira 15 ay sıfır faizli krediyle satın alınabiliyor.

Volkswagen'de "balon ödeme" fırsatı

Volkswagen Auto Credit, binek otomobillerde araç bedelinin yüzde 50 veya daha fazlasını balon ödeme olarak 36 ay sonraya erteleme fırsatı sunuyor.

Kalan tutarı, müşterinin kendi belirleyeceği peşinat ve uygun taksitlerle 36 ay vadede yapılandırma avantajı tanıyan kampanya, Polo'yu 687 lira, yeni Golf'ü 921 lira, Jetta'yı 917 lira, Passat'ı bin 69 lira ve Tiguan'ı bin 178 liradan başlayan aylık ödemelerle hemen kullanmaya başlama imkanı sağlıyor.

Taksitler bittiğinde ise kalan balon ödemeyi ister tek seferde, ister 12 ay daha vade yaparak ödeyip araca sahip olma ya da balon ödemeye karşılık, yüksek geri alım değeriyle aracı yenisiyle değiştirme seçenekleri bulunuyor.

Firma, ayrıca 1 avroyu 2017 model Tiguan ve Yeni Golf R modellerinde 3,67, Yeni Beetle ve Scirocco modellerinde 3,72, Touareg'de ise 3,84 liraya sabitledi.

Muhabir: Haluk Yüksel