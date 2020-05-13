Ödül aldılar

ICF Türkiye; “ÇYDD”, “ÖRAV” ve “TED” iş birliğinde yürüttüğü, toplumun 3 temel taşı olan kadınlar, öğretmenler ve gençlere sunduğu gönüllü koçluk hizmetleri projeleriyle, “2019 Yılı Onur Ödülü” nün sahibi oldu. ICF Global’in, her yıl toplumda fark yaratan gönüllü koçluk projelerini değerlendirdiği “Gift of Coaching Awards” Programı’nda, pek çok ülke arasından Türkiye ödüle layık gördü.

Koçluk için etik kurallar ve yetkinlik standartları belirleyerek, koçluk mesleğini ilerletmeye adanmış küresel lider bir kuruluş olan ICF Global’in (Uluslararası Koçluk Federasyonu), ülkemizdeki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye, koçluk mesleğinin topluma fayda sağlayan niteliklerini öne çıkaracak projelere imza atmaya devam ediyor. Uzun yıllar farklı sivil toplum kuruluşları ile gönüllü projeler gerçekleştiren ICF Türkiye, ICF Vakfı’nın her yıl düzenlediği “Gift of Coaching Awards” programında, gönüllü koçluk projeleriyle “2019 Yılı Onur Ödülü” nün sahibi oldu. Ödül alan projeler, ICF Vakfı’nın düzenlediği özel bir dijital etkinlikte duyuruldu.

Ülkemizin dört bir yerinde, birçok gencin, kadının ve öğretmenin hayatlarına dokunan projeler

Ödül ile ilgili yaptığı konuşmada ICF Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, yaşadığımız topluma ve meslektaşlarımıza fayda sağlamak amacıyla uzun yıllardır ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları ile gönüllü projeler gerçekleştirdiklerini belirterek; özetle şunları söyledi: “Bu projelerle ülkemizin dört bir yerinde, birçok şehirde toplumumuzun temel taşları olan öğrencilerin, gençlerin, kadınların ve öğretmenlerin hayatlarına dokunduk. Pek çok insanın hayatına iz bırakan bu projelerin parçası olmaktan gurur duyuyorum. ICF Türkiye olarak tüm çabalarımızın uluslararası platformda“2019 Yılı Onur Ödülü” ile taçlandırılmış olması ise bizi daha da cesaretlendiriyor ve daha güçlü projeler ile daha fazla insana ulaşmak üzere bizi teşvik ediyor. Koçlar olarak bizler, toplumumuzda değişimi ve gelişimi kolaylaştıran bireyler olduğumuzun bilincindeyiz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yüklendiğimiz bu sorumlulukla zorlu bir yıl olan 2020 yılında da değişimin yolunu açacak, topluma fayda sağlayacak projelerle iz bırakmaya devam edeceğiz.”

3 farklı proje ile toplumun 3 temel taşı olan kadınlarımıza, öğretmenlerimize ve gençlerimize gönüllü koçluk hizmetleri sunan ICF Türkiye’nin ödül aldığı projeler ise şöyle:

ÖRAV ile Eğitime Destek Geleceğe Yatırım Projesi

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan ve Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) ile ICF Türkiye 2015 yılından bu yana vakfın üyesi olan öğretmenlere ve okul yöneticilerine bireysel koçluk hizmeti sunuyor.

TED ile 10.000 Genç Meşale Kariyer Koçluğu Projesi

Türk Eğitim Derneği (TED) İstanbul Temsilciliği ile birlikte, 2017 yılından bu yana yürütülen projede, tam eğitim bursu ile TED okullarından mezun olup üniversiteye devam etmekte öğrencilere veya üniversiteden yeni mezun olanlara kariyer koçluğu ile destek veriliyor. Proje ile gençlerin, sahip oldukları güçlü ve eşsiz özelliklerin farkında olmalarına, bu yeteneklerini özgüvenleriyle birleştirmelerine ve toplumsal bağlarının kuvvetlenmesi yönünde farkındalık kazanmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

ÇYDD ile “Kadınlarla El Ele” Projesi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve ICF Türkiye’nin 2016 yılından bu yana birlikte yürüttüğü “Kadınlarla El Ele” projesi kapsamında, çağdaş nesillerin yetişmesinde en önemli role sahip olan anneler ile (ÇYDD’nin eğitimine destek verdiği öğrencilerin anneleri) kişisel gelişim amaçlı grup koçluğu çalışması yapıldı.

Pek çok ülkedeki ICF kuruluşlarının katıldığı “Gift of Coaching” programı ile ICF, topluluklara ve dünyaya yayılan etkileriyle, kâr amacı gütmeyen yerel projelerle fark yaratan etkili profesyonel koçluk girişimlerini ödüllendirmektedir. Yapılan değerlendirmelerde portfolyo dalında 3 proje ile “Gift of Coaching” ödülünü kazanan ICF Türkiye, bu projelerle katılımcıların yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefledi. Koçlar, katılımcıların potansiyellerini ve güçlü yönlerini fark etmelerine, dinleme ve sorgulama becerileri geliştirerek daha iyi iletişimciler olmalarına ve ortaya çıkan gelişmeleri takdir etme becerileri kazanmalarına yardımcı oldu.

Bireysel dayanıklılığın ve toplumsal dayanışmanın, değişen dünyada ülkelerin gelişimi adına oldukça önemli olduğunun bilinciyle hareket eden ICF Türkiye, sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza birçok kesimine ulaşarak toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyor.