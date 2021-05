Ödüller ARZUM diyor

Teknoloji ve inovasyonu bir arada sunan ürünleriyle tüketicinin hayatını kolaylaştıran Arzum, dünyanın en prestijli yarışmalarından Plus X Award’da 4 ürünüyle 11 farklı ödülün sahibi oldu. Geliştirdiği her ürünle yenilikçi çizgisini daha da ileriye taşıyan Arzum, Plus X Award’da 2013’ten bu yana kazandığı ödül sayısını 36’ya çıkardı.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’da 4 ürünüyle 11 farklı ödül aldı. İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği Plus X Award 2021’de Arzum; OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA Minio Jet, Arzum Clean Force, Arzum Maxi Grill ve yeni ürünü Tostçu Mini ile toplam 11 ödüle layık görüldü.

8 yılda toplam 36 ödül

Plus X Award 2021’de; dilediğiniz yemeği pişirmenize, hassas termostat ayarı, alt ve üst rezistans kontrol sistemiyle ihtiyacınız olan ısı ve fonksiyonu kullanmanıza imkân sağlayan Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel Pişirici; ‘Tasarım’, ‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay Kullanım’ ödüllerinin sahibi oldu.

Ağır ateşte, ideal kıvamda pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesi keyfi sunan OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA Minio Jet, ‘Yılın en iyi ürünü’ ödülünün yanı sıra kompakt, şık tasarımıyla ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerine layık görüldü.

Güçlü performansı, hafif, kompakt ve şık tasarımıyla zahmetsiz temizliğin anahtarını sunan Arzum Clean Force Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge’ye, ‘Tasarım’, ‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay Kullanım’ ödülleri verildi.

Güncel mutfak trendlerine uygun küçük ve kompakt tasarımı, dik konumda muhafaza imkânı sayesinde tezgâhın daha etkin kullanımına yardımcı olan iki tost kapasiteli Arzum Tostçu Mini ise ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerini aldı.

Geliştirdiği her ürünüyle yenilikçi çizgisini daha da ileriye taşıyan Arzum, Plus X Award’da 2013’ten bu yana kazandığı 25 ödüle bu yıl 11 tane daha ekleyerek toplam ödül sayısını 36’ya çıkararak başarısını taçlandırdı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 50 yılı aşkın köklü tarihiyle sektörde ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.