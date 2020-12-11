Ödüller İNCİ gibi yağdı

Maxion İnci Jant Grubu’na

Maxion İnci Jant Grubu, İnci Holding’e bağlı grup şirketlerinde çalışan, çalıştığı şirket ve birimde üretimi, verimliliği ve hizmet kalitesini artırdığı somut olarak kanıtlanan, yeni teknoloji geliştiren ekiplere ve çalışanlara verilen “Cevdet İnci Teşvik Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 16.sı düzenlenen Cevdet İnci Teşvik Ödüllerinde Maxion İnci Jant Grubu Üretim, Hizmet, ARGE-ÜRGE, İnovasyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İç Denetim olmak üzere 6 farklı alanda toplamda 10 ödül kazandı.

Kazandıkları ödüller karşısında büyük gurur duyduğunu dile getiren Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim; “Grup olarak sürekli artan küresel rekabetçiliğimizi, ihracat başarımızı, verimliliğimizi, operasyonel hızımızı, esnekliğimizi ve teknolojideki liderliğimizi nitelikli insan kaynağımıza ek olarak robot yatırımlarımıza, dijital dönüşüm kültürümüze ve operasyonel mükemmellik çalışmalarımızdaki başarılarımıza borçluyuz. Hedefimiz, iş süreçlerinde hata oranını sıfıra indirmek, üretimi artırmak, verimliliği sürdürülebilir kılmak, iş sürecini etkileyen faktörleri bulmak, hızlı iyileştirme sağlamak ve en önemlisi müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, işimizi hep birlikte geliştiriyoruz. Bu ödülleri de işimizin başarının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Özverili çalışmaları ve başarılarıyla beni gururlandıran tüm ekibime yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Ön Jüri ve Final Jüri olmak üzere 2 aşamalı olarak uygulanan değerlendirme sürecinde Grup bünyesindeki üst düzey yöneticilere ek olarak, sektördeki yöneticilerden ve akademisyenlerden oluşan jüri, Üretim, Hizmet, ARGE-ÜRGE, İnovasyon ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde başvuru yapan projeleri değerlendirdi ve verimlilik açısından en büyük katkısı olan projeleri ödüllendirdi.

Maxion İnci Alüminyum, Üretim ve Hizmet kategorilerinde Birincilikler, ARGE-ÜRGE kategorisinde İkincilik, İnovasyon Özel Ödülü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Jüri Özel Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Maxion İnci Çelik ARGE-ÜRGE kategorisinde Birincilik ve Hizmet kategorisinde Üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Maxion Jantaş Üretim kategorisinde İkincilik ödülünün sahibi oldu.

Maxion İnci Jant Grubu ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde İkincilik ödülünü ve İnci Holding Yönetim Kurulu tarafından İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında Risk ve Denetim Komitesi Özel Ödülü’nü kazandı.