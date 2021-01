Ofisiniz hazır

Fonksiyonel, ilgi çekici ve ilham verici bir deneyim merkezi konsepti sunacak ve çok yakında sektöre hizmet verecek olan Ofiste Her Şey’in profesyonel ve vizyoner yönetim kadrosu, 2020 yılının son günleri ile birlikte Ofiste Her Şey’de yerini almaya başladı.

Dünyanın birçok ülkesinde, markaların müşteri deneyimi alanındaki fiziksel ve dijital ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insan odaklı tasarımlar geliştiren ve kreatif projelere imza atan I-AM tarafından müşteri ihtiyaçlarını gözeterek titizlikle tasarlanan projesinin, pandemi dönemine rağmen hızlı bir şekilde uygulanması ile Ofiste Her Şey, çok yakında kapılarını açarak hizmete verebilecek aşamaya geldi. Marka Sahibi Ercan Sicim ve profesyonel marka temsilcilerinin çalışma alanlarının taşınma sürecinin bitmesi ile birlikte, Ofiste Her Şey haftanın her günü, mekanda yer almak isteyen markaların yöneticileri ile birebir düzenlenen tanıtım toplantılarına başladı. Siz de markanız ile birlikte, sektörde bir çok kalıplaşmış düşünceyi değiştirerek sektörde yeniliklere yol açacak bir sistemin ilk durağı olan Ofiste Her Şey’de yer almak için iletişime geçebilirsiniz.

Ofiste Her Şey; Davetkar, Etkileyici ve Canlı…

İş hayatının merkezi Levent’te yer alan Ofiste Her Şey, kahvenizi alıp çalışabileceğiniz, 200 m2 teraslı, konforlu ve rahatlatıcı sosyalleşme alanları ile, size ve markanıza, yenilikçi ve modern bir deneyim merkezi sunmayı vadediyor.

Ofiste Her Şey, içerisindeki her biriminde, müşterilerinize profesyonel ve yenilikçi bir anlayışla kısa sürede hızlı çözümler sunmanıza olanak sağlarken, sektör profesyonelleriyle organik bir bağ kurabileceğiniz mekânsal kurgusu ile de sizi profesyonel ağın bir parçası haline getiriyor. Çok yakında mimarlar, çağrı merkezi sektörü, sektörel sivil toplum kuruluşları gibi sektörün tüm paydaşlarının kullanımına açılacak Ofiste Her Şey, standart showroom anlayışını da deneyim merkezi yaklaşımı ile değiştirerek markanıza, yılın 365 günü görünürlük fırsatları sunmaya geliyor.

Markanıza Yılın 365 Günü Görünürlük Sunan Bütünleşik Bir Showroom Deneyimi

Ofiste Her Şey’in hedef kitlenize yönelik sergileme fırsatı sunduğu seperatörlerle ayrılmış doğal etkileşime imkân veren alanları, özenle tasarlanmış platformları veya çok yönlü sergileme alanları alternatifleri sayesinde, markanız için tanımlanan alanları kendi seçimleriniz ile yönlendirebilir ve markanızı sektör profesyonellerine en doğru şekilde tanıtabilirsiniz. Size ve markanıza en uygun çözümü sunma hedefiyle kurgulanan Ofiste Her Şey’in içerisinde bulunan 5 m2’den 100 m2’ye kadar farklı boyut ve avantajlara sahip 4 alternatifli sergileme alanı ile markanızın ihtiyacına en uygun sergileme alanına sahip olma şansını kaçırmayın.

Kolektif iş birlikleri, paylaşımlı ofis alanları ve sosyal alanları dahil olmak üzere yapı içerisinde yer alan her biriminde sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı sunan Ofiste Her Şey, aynı zamanda markaları yılın 365 günü görünür kılacak şekilde sektöre hizmet vermeye geliyor. Sizler de markanıza özel, şaşırtıcı ve sergileme alanlarında, ürünlerinizin ön plana çıkmasını sağlayacak mekânsal tasarımlar sunan Ofiste Her Şey dünyasının bir parçası olmak için şimdiden yerinizi alın.