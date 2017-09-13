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Ön siparişe sunuldu

- Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 3 farklı renk seçeneğiyle n11'de ön siparişe açıldı

Ön siparişe sunuldu

İSTANBUL (AA) - Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe açıldı.
n11.com açıklamasına göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'in ön sipariş sayfasında satışa çıktı.
Donanım ve tasarım açısından dikkat çekici özellikleri bulunan yeni iPhone'lar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle her segmentten kullanıcıya hitap ediyor.
Bir akıllı telefondaki en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip modeller, kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlandı.
HD ekran ve A11 Bionic çipe sahip olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 4,7 inç ve 5,5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunan bu cihazlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle sunuluyor.

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N11IPhone 8 PlusIPhone 8IphoneApple
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