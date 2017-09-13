İSTANBUL (AA) - Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe açıldı.
n11.com açıklamasına göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'in ön sipariş sayfasında satışa çıktı.
Donanım ve tasarım açısından dikkat çekici özellikleri bulunan yeni iPhone'lar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle her segmentten kullanıcıya hitap ediyor.
Bir akıllı telefondaki en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip modeller, kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlandı.
HD ekran ve A11 Bionic çipe sahip olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 4,7 inç ve 5,5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunan bu cihazlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Ön siparişe sunuldu
- Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 3 farklı renk seçeneğiyle n11'de ön siparişe açıldı
13 Eylül 2017 Çarşamba 17:45
İSTANBUL (AA) - Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe açıldı.