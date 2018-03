Önce kırsal kalkınacak

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olamayacağını belirterek, "Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, "Kırsalda Yatırım Buluşmaları" toplantısı kapsamında Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 42 il koordinatörüyle bir araya geldi.

Bakanlık olarak kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Fakıbaba, hibeler sayesinde ülke genelinde birçok başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Fakıbaba, tarımla sanayiyi buluşturarak istihdam artışına katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız. Kırsalda kadının ve gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız. Çok paranız olabilir ama üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz, para sadece araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak biz sadece Avrupa'da değil dünyada bir numara olmayı hak ediyoruz ve bunu da çalışarak başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Özellikle kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi planladıklarını anlatan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım ve hibe programlarında çiftçi lehine değişikliklere gideceklerini belirtti.

Kadınlara ve gençlere yönelik hibelerin artırılacağını bildiren Fakıbaba, "Küçükbaş hayvan sayımız müthiş bir şekilde artacak, bu konuda çok ciddi projelerimiz var. Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın altındaki yatırımcılara aldıkları et ve süt hibelerinin haricinde yüzde 5 hibe daha vereceğiz." ifadesini kullandı.

- Zeytin Dalı Harekatı

Bakan Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'na değinirken de şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin sınır ötesinde çok ciddi ve önemli bir operasyonu icra ettiğini vurgulayan Fakıbaba, "Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işgalci bir devlet olmamıştır ama Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını ve ülkesini korumak adına her türlü girişimde bulunmayı, gözünü kırpmadan bu işe sahip çıkmayı her zaman bir görev olarak bilmiştir. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır, bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Bakan Fakıbaba daha sonra toplantı kapsamında açılan, Türkiye'nin çeşitli illerine ait yöresel ürünlerin sergilediği stantları gezdi.