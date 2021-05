Öncelik sağlık

Ege’nin en güzel koylarından Göltürkbükü’nde yer alan Divan Bodrum, bu yıl misafirlerinin konaklama deneyimini daha da konforlu hale getirmek için baştan aşağı yenilendi. Yalın ve modern bir anlayışla tamamen yenilenen Divan Bodrum’un proje mimarlığını, turizm sektöründe birbirinden başarılı işlere imza atan Mimar Sinan Kafadar üstlendi.

Her şeyden önce sağlığa önem verdiklerinin altını çizen Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk; “Pandeminin ilk gününden bu yana Divan olarak sağlığı her zaman önceliğimiz olarak belirledik ve bu alanda hızlı aksiyonlar alarak önemli adımlar attık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Divan Güven anlayışımızla ağırladığımız misafirlerimizden aynı hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Divan Grubu’nun tek resort oteli olan Divan Bodrum’u açık ve kapalı restoranlarımız dahil olmak üzere baştan sona her detayının özenle düşünüldüğü bir bakış açısıyla tamamen yenileyerek misafirlerimizle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafelerimizi koruyacak şekilde oluşturulan düzenle otelimizde gerçekleştirdiğimiz ve geçen sene oldukça çok ses getiren müzik performanslarımızı bu sene daha yoğun şekilde misafirlerimizle buluşturmayı umuyoruz” dedi.

Birbirinden farklı altı kategorideki 60 odasıyla hizmet veren Divan Bodrum, otel genelinde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, misafirleri için keyifli bir atmosfer yarattı. Odalardan restoranlara, ortak alanlardan tenis kortlarına kadar, tüm otelin baştan aşağı yenilendiği Divan Bodrum’un dekorasyonunda dozunda lüks anlayışını yansıtan detaylar yer alıyor. Konseptin tamamıyla değiştiği odaların tasarım diline uygun renk ve mobilyalar, misafirlerin konforunu ön planda tutan detayları bir araya getirdi. Modern ve yalın çizgilerin hakim olduğu Divan Bodrum, rafine zevklere sahip misafirlerini ağırlayacak.

65 yıllık Divan kalitesini tüm hizmetlerine yansıtan Divan Bodrum, bu yaz boyunca devam edecek canlı müzik ve DJ performansları ile de güven ve kaliteden ödün vermeden eğlenmek isteyenlerin öncelikli adresi olacak. Restoran menülerini Türk ve Dünya mutfaklarının seçkin lezzetleri ile baştan sona yenileyen otel, yalnızca konaklayan misafirlerinin değil, yolu Bodrum’a düşen herkesin vazgeçilmez lezzet ve eğlence duraklarından biri olmaya aday. Sağlıklı yaşam alanında da yeni bir anlayış ile sezona hazırlanan Divan Bodrum, sağlıklı menüleri ve wellbeing marka işbirlikleri ile misafirlerine bu alanda da yeni deneyimler sunmaya hazır.

