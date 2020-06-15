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Öncelik yayalara
Öncelik yayalara verilecek
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Öncelik yayalara

İstanbul’un en gözde caddelerinden birisi olan Abdi İpekçi’nin geçtiğimiz Nisan ayında başlayan yenileme ve düzenleme çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Yenilemede modern kentlerde olduğu gibi, kaldırım kullanımında öncelik yayalara verilecek.

Öncelik yayalara

Abdi İpekçi Caddesi yepyeni bir çehreye bürünüyor. Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle başlatılan yenileme ve düzenleme çalışmalarının ilk etabı 20 Haziran tarihinde bitiyor. İstanbul’un en gözde caddelerinden birisi olan Abdi İpekçi’deki tüm düzenlemelerin Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Projenin en ilgi çekici noktası; açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak çağdaş bir meydan düzenlemesinin de yer alması. Abdi İpekçi Caddesi uluslararası kültür-sanat etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olmaya aday. Su, elektrik ve doğalgaz altyapısının yenilenmesini de içeren projede; Abdi İpekçi Caddesi’nin kaldırımları, taşıt yolu, elektrik direkleri ve peyzajı sil baştan yapılıyor.

“Yeni planlamada öncelik yayalara ait!”

Abdi İpekçi Caddesi’nde hizmet veren restoran ve kafeler, içinden geçmekte olduğumuz Pandemi süreci de göz önünde bulundurulduğunda açık alan kullanımına devam ederken modern kentlerde olduğu gibi, kaldırım kullanımında öncelik yayalara verilecek. Mimari tasarım aşamasında hassasiyetle önem verilen nokta ise; “Engelsiz Yaya Ulaşımı” hedefiyle, engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin en rahat şekilde kullanabileceği kaldırımların hayata geçirilmesi oldu.

“Caddeye ilgi daha da artacak”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, hayata geçirilen projenin ardından 600 metre uzunluğundaki Abdi İpekçi Caddesi’nin İstanbul’a yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Pandemi sonrası açık alanda sosyalleşmenin öne çıkacağı bu dönemde, Abdi İpekçi Caddesi’ni eskisinden de iyi duruma getireceklerini vurgulayan Keskin, “Caddedeki komşularımızla, paydaşlarımızla görüştük ve ortak bir karar aldık. Belediye olarak, altyapı desteğini veriyoruz. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği öncülüğünde de üstyapı işleri ilerliyor. Bu çalışma ile kaldırımların üçte ikisi yayaların olacak. Yürümekte zorlandığımız kaldırımlar yenilenecek. Ayrıca, gerçek bir meydan fonksiyonu kazandıracağımız Abdi İpekçi Meydanı’nı da kültür sanat etkinliklerine açacağız. Şişli’de Abdi İpekçi Caddesi’nden sonra Rumeli Caddesi’nde de yenileme ve düzenleme çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

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ABDİ İPEKÇi CADDESİ YENİLEŞTİRMESisle BelediyesiŞişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
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