Öncelikleri çalışan ve toplum

Aktif büyüklüğü 456 milyar 167 milyon 623 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında %7 büyüme ile 295 milyar 916 milyon 510 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,6, özkaynak kârlılığı %12,4, aktif kârlılığı ise %1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Tüm dünyayla birlikte Türkiye olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte birinci önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı ve güvenliği. Bu kapsamda gerekli tedbirleri çok kısa bir sürede geliştirdik ve yürürlüğe koyduk. Genel müdürlük kadromuzun %92'si, şubelerimizin ise %61’i evlerinden çalışıyor. Çağrı merkezi çalışanlarımızın ise tamamı evlerinden müşterilerimize kesintisiz destek veriyor. 11 Nisan’da, bankamızın 74. kuruluş yıldönümünü kutlarken temellerimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha teyit ettik. 25 yıldır dijital kanallara çok ciddi yatırım yapan bir banka olarak, güçlü teknolojik altyapımız sayesinde operasyonlarımızda hiçbir aksaklık olmadan bu geçişi kısa sürede sağlayabildik.

Bu önlemlerin yanında ülke çapında verilen mücadeleye ekonomik alanda da destek olmak çok önemli. Bilançomuzu ve müşterimizi sağlıklı ve güçlü tutabilmek adına, bu dönemde de müşteri odaklı büyümeyi ön planda tutarken, Covid-19 sürecinin etkilerini en aza indirecek her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yılın ilk üç ayında toplam kredilerde %8 büyüme gerçekleştirdik. Mart ayından sonra yaşadığımız süreçte, müşterilerimizin ihtiyacına göre kredi anapara, faiz, taksit ödemeleri ile kredi kartı borçlarını herhangi bir ek koşul aranmaksızın ve mevcut ödeme koşullarını ağırlaştırmadan öteleme imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, 21 milyar TL üzerinde 470 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Tanımlanan minimum koşulların daha da ötesinde yapılandırma ihtiyacı içinde olan müşterilerimize de pozitif yaklaştık ve bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özel bankaların da içinde bulunduğu gruba tanımlanan 30 milyar TL’lik KGF kredi paketinden bankamıza 4,5 milyar TL’lik kredi kullanım imkânı oluştu. Bu tanımlanan paketin hali hazırda üçte birini çok hızlı bir şekilde kullandırdık. 2-3 hafta içinde bütün paketi kullandırmış olmayı hedefliyoruz. Yeni açıklanacak KGF programlarına da aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz.

Öte yandan, her türlü masraf ve komisyonda, sıkıntıda olan müşterilerimizin içinde bulunduğu mali durumu dikkate alıyor, kişi bazında değerlendiriyor ve onlara destek oluyoruz. Regulatör tarafından tanımlanan komisyon sınırlamalarına birebir riayet ederek, ödeme sıkıntısında olan müşterimize bu tanımlamaların daha da ötesinde esneklikle destek sağlıyoruz. Güçlü sermayemiz ve yüksek likidite seviyemiz sayesinde, önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yanında olmaya devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte birbirimize destek olmanın önemini vurgulayan Baştuğ: “ Bu ülkenin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak, bankacılık görevlerimizin yanı sıra, toplumsal sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Bu kapsamda önce hastanelerimize malzeme tedariki için 10 milyon TL destek sağladık, sonrasında Sağlık Bakanlığı’na 30 milyon TL değerinde solunum cihazı desteğimizi açıkladık. En büyük temennimiz, elbirliğiyle bu zor dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatarak, ülkece çok daha güzel yarınlara birlikte yürümek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

Ortalama aktif kârlılığı %1,5 seviyesinde gerçekleşti..

Ortalama özkaynak kârlılığı %12,4 oldu.

Krediler ilk üç ayda %8 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10, %9,8 ve %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Müşteri mevduatları %7 büyüdü ve pazar payı %10,5 seviyesinde gerçekleşti.

Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %35’e ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %16,6 olarak gerçekleşti.

Donuk alacak oranı %6,5 seviyesinde gerçekleşti.