Öne çıkanlara dikkat

beIN CONNECT, HBO yapımı “The White Lotus” gibi yeni dizileri Temmuz ayında kütüphanesine ekleyip yepyeni filmleri de sinemalardan sonra ilk kez izleyicisiyle buluşturmaya devam ederken beIN ORIGINALS yapımı yepyeni iki program “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” ve “Labofem’in Bitki Atölyesi” ile de izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Temmuz Ayında Yeni Diziler beIN CONNECT’te!

Oyuncu kadrosunda Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Jake Lacy, Alexandra Daddario, Steve Zahn, Sydney Sweeney gibi yıldızların buluştuğu ve tropikal bir resort otelde çalışanlar ile konuklar arasındaki eğlenceli ilişkileri konu edinen HBO yapımı mini dizi “ The White Lotus” , ABD’den 24 saat sonra, 12 Temmuz’dan itibaren;

, ABD’den 24 saat sonra, 12 Temmuz’dan itibaren; Başrollerini zamanında çok s evil en ve konuşulan “Fringe” dizisiyle tanınan Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater ve Carrie Preston’ın paylaştığı, ameliyathanesine rutin bir operasyon için giren hastaların ya ölmelerine ya da sakat kalmalarına neden olan Dr. Duntsch’un kan donduran gerçek hikayesini konu alan “Dr. Death” 16 Temmuz’dan itibaren;

en ve konuşulan “Fringe” dizisiyle tanınan Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater ve Carrie Preston’ın paylaştığı, ameliyathanesine rutin bir operasyon için giren hastaların ya ölmelerine ya da sakat kalmalarına neden olan Dr. Duntsch’un kan donduran gerçek hikayesini konu alan 16 Temmuz’dan itibaren; Koronavirüsün ikinci dalgasının New York’u vurmasıyla birlikte aynı apartmanda yaşayan iki komşunun iş ve özel hayatlarıyla bu yeni düzene alışma çabalarını anlatan, başrollerinde Audra McDonald, Taylor Schilling ve Steven Pasquele’nin yer aldığı mini dizi “The Bite”, 16 Temmuz’dan itibaren beIN CONNECT’te dizi severlere sunuluyor.

Yepyeni beIN ORIGINALS Programlar sadece beIN CONNECT’te!

beIN Connect, Temmuz ayında “Labofem’in Bitki Atölyesi” ve “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” isimli yepyeni beIN ORIGINALS programlarını izleyicisi ile buluşturuyor.

Her bölümde başarısı ve öne çıkan kimlikleriyle tanınan birbirinden özel konukları ağırlarken, bir yandan da hazırlayacağı özgün yemeklerle hem konuğunun hem de izleyicilerin beslenme ve yaşam alışkanlıklarına ‘iyilik’ getirecek “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” 9 Temmuz’da tüm bölümleriyle;

9 Temmuz’da tüm bölümleriyle; Her bölümünde yeni bir bitki ve o bitkinin hikayesinin anlatılacağı, atölyenin kurucusu Fem Güçlütürk’ün anlatımı ile ekranlara gelecek “Labofem’in Bitki Atölyesi”, 16 Temmuz’dan itibaren her Cuma, sadece beIN CONNECT’te!

Birbirinden Kaliteli Filmler Temmuz Ayında beIN CONNECT’te!

Yönetmenliğini Agnieszka Holland’ın üstlendiği, prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, hayatını insanları tedavi etmeye adayan bitki uzmanı Jan Mikolasek'in gerçek hayat hikayesini konu edinen “Şarlatan” ( Charlatan ) , Türkiye’de ilk kez, 1 Temmuz Perşembe;

, Türkiye’de ilk kez, 1 Temmuz Perşembe; Başrolde ünlü korku yazarı Shirley Jackson rolünde Elisabeth Moss’u izlediğimiz, 1940'ların sonlarında yazdığı ‘Hangsaman’ adlı romanının yaratım sürecinine odaklanan “Shirley” , Türkiye’de ilk kez, 4 Temmuz Pazar;

Jackson rolünde Elisabeth Moss’u izlediğimiz, 1940'ların sonlarında yazdığı ‘Hangsaman’ adlı romanının yaratım sürecinine odaklanan , Türkiye’de ilk kez, 4 Temmuz Pazar; Başrollerini Gerard Butler ve Morgan Freeman’ın paylaştığı, ABD başkanını koruyan Mike Banning’in başından geçen olayları aktaran “Kod Adı: Angel” ( Angel Has Fallen ) , sinemalardan sonra ilk kez, 11 Temmuz Pazar;

, sinemalardan sonra ilk kez, 11 Temmuz Pazar; Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde eli silahlı çocukların vahşi doğanın ortasındaki zorlu mücadelesini anlatan “ Monos ” , 13 Temmuz Salı;

, 13 Temmuz Salı; Steve Carell ve Timothée Chalamet’ın başrollerini paylaştığı, uyuşturucu bağımlısı oğlunu bu bataktan kurtarmaya çalışan bir babanın mücadelesinin anlatıldığı “Güzel Oğlum” ( Beautiful Boy ), 15 Temmuz Perşembe;

15 Temmuz Perşembe; Filmin müziklerinin bestesini Yüzüklerin Efendisi'nin Oscar ödüllü bestecisi Howard Shore’un yaptığı, çocukluk arkadaşı olan bir keman virtüözünün aniden kaybolmasının ardından Avrupa'da onu aramaya çıkan bir İngiliz’in arkadaşını bulma çabalarını anlatan, “ İsimlerin Şarkısı ” (The Song of Names) , Türkiye’de ilk kez, 24 Temmuz Cumartesi;

” , Türkiye’de ilk kez, 24 Temmuz Cumartesi; Berlin Altın Ayı ödüllü, İran'da her sıradan insanın başından geçebilecek ve korkunç sonuçlar doğurabilecek dört ayrı öyküyü konu alan “Şeytan Yoktur” (Sheytan Vojud Nadarad) 27 Temmuz Salı;

27 Temmuz Salı; ABD'nin muhafazakâr Orta Batı kentlerinden birinde vuku bulacak belediye başkanlığı yarışı için görevlendirilen demokrat bir strateji uzmanının eğlenceli seçim kampanyasının hikayesini anlatan “Dürüst Aday” (Irresistible), Türkiye’de ilk kez, 31 Temmuz Cumartesi beIN CONNECT’te.

beIN CONNECT’te Temmuz ayının tüm dizi ve filmleri şu şekilde:

DİZİLER Yayın Günü Dizi Adı Sezon Bilgisi 6 Temmuz’dan itibaren her Salı In The Dark Yeni Sezon 9 Temmuz’dan itibaren her Cuma Evil Yeni Sezon 12 Temmuz’dan itibaren, ABD’den 24 saat sonra, her Pazartesi The White Lotus Yeni Dizi 16 Temmuz'dan itibaren her Cuma The Bite Yeni Dizi 16 Temmuz’dan itibaren her Cuma Dr. Death Yeni Dizi 23 Temmuz’dan itibaren her Cuma Intelligence Yeni Sezon 30 Temmuz’dan itibaren her Pazartesi-Çarşamba-Cuma Betty Yeni Sezon