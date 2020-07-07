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Online atak

Kelebek Mobilya CEO’su İsmail Doğan, “e-ticaret sitesi ile online dünyanın sunduğu avantajları yakalama fırsatı bulduk. Kelebek Mobilya’nın online satışa açılması ile birlikte ise yurtiçinde ulaşım ağımızı genişletirken uluslararası pazarlara da erişimizi kolaylaştırarak rekabet gücümüzü artırıyoruz” dedi.

Online atak

Kelebek Mobilya, pandemi döneminde hayata geçirdiği Whatsapp ile görüntülü satış hizmetinden sonra, www.kelebek.com üzerinden online satış ile hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Korona günlerinde sektöre öncülük eden özel yeni mağazacılık hizmetleriyle dikkatleri çeken Kelebek, hayata geçirdiği online satış opsiyonuyla, müşterilerine www.kelebek.com websitesi üzerinden tek tuşla ve güvenle alışveriş konforu sunuyor.

Kelebek müşterilerine, sipariş verdikleri ürünlerin opsiyonel özellikleri arasından yaptıkları seçimleri, satın alma işlemini takiben kendilerine telefonla ulaşan en yakın satış noktasına bildirdikten sonra, siparişlerinin teslim edilmesini beklemek kalıyor.

2019 yılında kitlesel ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen marka CEO’su İsmail Doğan sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret, yeni dönem tüketici alışkanlıklarıyla birlikte en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret, mobilya sektörünün de en önemli pazarlarından. Yurtiçinde yaptığımız mağaza yatırımlarıyla ülkemizdeki büyümemizi sağlam adımlarla devam ettirirken, e-ticaret sitesi ile online dünyanın sunduğu avantajları yakalama fırsatı bulduk. Kelebek Mobilya’nın online satışa açılması ile birlikte ise yurtiçinde ulaşım ağımızı genişletirken uluslararası pazarlara da erişimizi kolaylaştırarak rekabet gücümüzü artırıyoruz.”

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