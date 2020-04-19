Online hizmete başladı

TEMSA Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran COVID 19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı.

Mitsubishi yetkili satıcılarında görüntülü arama hizmeti

Mitsubishi Motors Türkiye, kurumsal web sitesi üzerinden; talep eden müşterilerine ürün gamındaki araçlarla ilgili bilgi vermek için görüntülü arama hizmetine başladı. Müşteriler, istedikleri Mitsubishi markalı araç hakkında seçtikleri yetkili satıcıdan randevu alarak, görüntülü araç tanıtım hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mitsubishi Motors Türkiye, potansiyel müşterilerin yanı sıra, mevcut müşterilerinin yetkili servis randevularını online olarak alma imkanı sunuyor.

Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti

Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.

Temsa Motorlu Araçlar Hakkında:

Otomotiv sektöründe köklü bir geçmiş ve deneyime sahip olan Temsa Motorlu Araçlar, 1984 yılından bu yana teknik lisans ve distribütörlük anlaşması yürüttüğü Mitsubishi Motors’un binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sürdürmektedir. Temsa Motorlu Araçlar’ın portföyünde; Mitsubishi Motors binek araçlar grubunda Outlander, ASX, Eclipse Cross ve Space Star bulunurken, ticari araçlar grubunda ise L200 pick-up yer almaktadır. ODD verilerine göre segmentinde lider olan Mitsubishi L200, Türkiye pazarında son 2 yıldır en çok satılan pick-up unvanına sahiptir.