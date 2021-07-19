Opel'i o yönetecek

Stellantis grubundaki güçlü ve tek Alman markası olan Opel’e, Çin dahil olmak üzere faaliyet alanını genişlettiği ve elektrikliye geçiş hamlesi yaptığı bu dönemde yeni bir CEO ataması yapıldı. Uwe Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerine göreve başlayacak.

Halen Renault Almanya, Avusturya ve İsviçre CEO’su olarak görev yapan Uwe Hochgeschurtz, Opel’in yeni CEO’su olarak atandı. Otomotiv endüstrisindeki kariyerine 1990 yılında Ford’da başlayan Uwe Hochgeschurtz, 2001 yılında VW’de ve 2004 yılında Renault’da farklı foksiyonlarda görev aldı. Almanya (Wuppertal & Köln), Birleşik Krallık (Birmingham) ve Fransa’da (Paris Dauphine) işletme eğitimi alan Uwe Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerini alacak. Uwe Hochgeschurtz, Stellantis’in üst düzey yönetim ekibine katılacak ve doğrudan Stellantis CEO’su Carlos Tavares’e rapor verecek.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede: “Opel için çalışanlarla birlikte güçlü, sürdürülebilir temeller oluşturduğu için Michael’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu etkileyici dönüş, markanın dünya çapındaki ticari gelişiminin yolunu açıyor. Uwe’nin, 30 yılı aşan otomotiv tecrübesiyle Opel markasının bu yeni dönemini başarıyla, en iyi şekilde yöneteceğinden eminim. Michael’a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi.

Opel hakkında

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel'in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.