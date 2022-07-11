 Opel’in övgüsü

Opel’in yeni CEO’su Florian Huettl, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Huettl, “Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim ana pazarlarımızdan biri olarak görüyorum. Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye’nin payı çok büyük. Türkiye, yılın ilk yarısında satış hacmini artırarak, Opel ülkeleri arasında 5. sırada yer alma hedefini gerçekleştirdi. Ancak söz konusu ‘ana pazar’ söylemini, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur. Türkiye bizim 3. ana pazarımız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Opel, mobilite alanındaki başarısını hedef yükselterek sürdürüyor. Global çapta yakalanan başarı içerisinde Türkiye’nin payı ise oldukça büyük. Opel Türkiye, Opel pazarları içerisinde 5. sıraya yükseldi ve ‘’Her alanda ilk 5’’ mottosu doğrultusunda önemli bir adım attı. Opel’in 1 Haziran 2022 tarihinde göreve başlayan yeni CEO’su Florian Huettl, göreve başladıktan kısa bir süre sonra ilk pazar ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Kararlarımızı aldığımız masada Türkiye de var!”

Bu başarının yalnızca rakamlarla kısıtlı olmadığını, global Opel dünyası içerisinde Türkiye’nin çok daha önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Opel CEO’su Florian Huettl, “Türkiye, Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim 3 ana pazarımızdan biri. Dolayısıyla söz konusu ‘ana pazar’ söylemimi, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur’’ şeklinde ekledi.

“Türkiye’de pazar payımız ve satış hacmi hızla büyüyor”

Opel Türkiye’nin satış rakamları ve büyüme trendinin giderek hızlandığını vurgulayan Florian Huettl, “Türkiye pazarında satış hacmimiz pandemi ve çip krizine rağmen %15 artarak 17 bin adet seviyelerine geldi. Ocak – Haziran 2022 dönemine baktığımızda; bu süreçte binek pazar payımızı %5,2’ye; toplam pazar payımızı ise %4,7’ye yükselttik. Açıkçası, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını diliyorum ve bunu sağlamak için heyecan verici ürünler kadar müşteri memnuniyetinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da %98.5 müşteri memnuniyeti ile iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu.

“2028 yılı itibariyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olacağız”

Elektrikli araçlar konusunda önemli açıklamalarda bulunan Huettl, “Bugün elektrikli dönüşüme baktığınız zaman çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki; Opel markası bu dönüşümün öncülerinden biri olarak çok önemli bir rol üstlenecek. Hali hazırda elektrifikasyon konusunda çok ciddi adımlar atmış durumdayız. Şu anda 12 farklı elektrikli modelimizin yanı sıra %100 elektrikli ticari araç modellerimizle de öncü rol üstleniyoruz. 2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz Avrupa’da Opel’in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması. Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak” dedi.

Opel hakkında

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel'in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.