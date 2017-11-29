Ordino henüz kaldırılmadı!

İhracatçının en önemli sorunlarından biri olan ordino bedelleri ile ilgili İKMİB Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz durum kespiti yaptı. Akyüz bu konuda şunları söyledi:

“Benim de hem İKMİB Başkanı hem de TİM Yönetim Kurulu Üyesi olarak özel takipçisi olduğum ordino konusuyla ilgili son günlerde yapılan bazı açıklamalar üzerine bir bilgilendirme yapma gereği duyduk. Sektörün sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan “Ordino kaldırıldı, Hayırlı olsun” açıklamaları üzerine, üyelerimiz tarafından da gümrüklerde artık ordino belgesinin hiçbir şekilde istenmeyeceği algısı oluşmuştur. Bizim de biran önce kaldırılmasını istediğimiz ordinonun zaten kanunda yeri ve istenme zorunluluğu yoktur. Gümrük Bakanlığı tarafından bu yönde yapılan bilgilendirme üzerine belgenin kaldırıldığı açıklamaları, ihracatçı firmalarımızda yanlış algılara sebep olmuştur. Temennimiz biran önce ordino belgesinin ve dolayısıyla firmalarımızın yükünün kaldırılması. Benim de Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türkiye İhracatçılar Meclisi – TİM nezdinde, geçtiğimiz haftalarda ihracatımızın en önemli sorunlarından biri olan ordino bedeli konusunda, Başbakan Binali Yıldırım’dan bu konunun çözüleceğine dair söz aldık. Gerek TİM gerekse İKMİB olarak bu konuyu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız süratle devam etmektedir.”



