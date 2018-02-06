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Orta Doğu’da en iyi

- International Transport News dergisi, 2018 yılının Orta Doğu’da en iyi havalimanı işletmecisi ödülünü TAV Havalimanları’na verdi

Orta Doğu’da en iyi

İSTANBUL (AA) - International Transport News dergisi, 2018 yılının Orta Doğu’da "en iyi havalimanı işletmecisi" ödülünü TAV Havalimanları’na verdi.
TAV Havalimanları’ndan yapılan açıklamaya göre, havacılık sektörünün saygın yayınlarından İngiltere merkezli International Transport News dergisi, 2018 yılının Orta Doğu’da en iyi havalimanı işletmecisi ödülünü TAV Havalimanları’na verdi.
Dergi her yıl sektörün gelişimine katkıda bulunan kurum ve kişileri ödüllendirirken, ödüller okurların oylarıyla belirleniyor.

Dergi yönetimi bu yıl ödüllerle ilgili sunumda değişen yasal düzenlemeler ve sıkılaşan güvenlik standartlarının havacılık sektöründe hızlı bir değişime yol açtığını belirterek, "Toplumsal işleyişe önemli katkı sağlayan bu sektörün devamlılığı, bu yönde çalışan harcayan kurum ve kişilerin çabasıyla gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

- TAV Havalimanları, hizmet şirketleriyle de bölgede çok sayıda proje üstlendi

Açıklamada verilen bilgilere göre, TAV Grubu Orta Doğu’da bugüne kadar çok sayıda havalimanı projesine imza attı. Şirket son olarak Suudi Arabistan’da üç havalimanının daha işletmesini kazandı. 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nı işleten TAV, Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarını da portföyüne eklemiş oldu.

TAV İnşaat’ın Abu Dabi, Doha, Maskat, Medine, Riyad ve Cidde havalimanlarında imzası bulunuyor. Şirket son olarak Bahreyn Havalimanı projesini üstlendi.

TAV Havalimanları, hizmet şirketleriyle de bölgede çok sayıda proje üstlendi. BTA ve TAV İşletme Hizmetleri Umman’ın Maskat Havalimanı’nda operasyona başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. TAV Technologies, Abu Dabi Havalimanı bilişim altyapısını kuruyor. HAVAŞ, Suudi Arabistan’da yer hizmetleri lisansı alan ilk yabancı şirket olma başarısını gösterdi. ATÜ de bölgede Salalah ve Medine havalimanlarında hizmet sunuyor.

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TAV HavalimanlarıInternational Transport News
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