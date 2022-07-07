Otobüsü tercih ettik

Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs, uçak, feribot bileti ve araç kiralama platformu obilet.com, şehirler arası ulaşıma yönelik Kurban Bayramı verilerini paylaştı. Otobüs, uçak, feribot bileti ve araç kiralama platformu obilet.com, Kurban Bayramı tatili öncesi bilet satış verilerini açıkladı. Kullanıcıların seyahat bileti satışı konusunda online kanallara yöneliminde ciddi bir artış yaşandığını gösteren verilere göre, 2021 ve 2022 yıllarının Kurban Bayramı tatil periyotları karşılaştırıldığında toplam bilet satışlarında yüzde %60,8’lik bir artış görüldü. Ancak uçak bileti fiyatları çok yüksek artışlar gösterdiği için havayolu sektörü yolcu kaybı yaşadı ve bu yıl uçak yolcuları otobüs alternatifini değerlendirdi. Uçak bileti satışlarında yüzde %21,1 azalış gözlemlenirken, otobüs bileti satışlarında yüzde %67,8 oranında bir artış gözlemlendi.

Yurttaşlar İstanbul’a Yakın Tatil Bölgelerini Seçti.

Bayram planlarındaki bilet satışı verilerini değerlendiren Obilet Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, “Geçtiğimiz yıl aynı dönemle kıyaslandığında, özellikle İstanbul’a yakın Bursa, Balıkesir, Tekirdağ gibi illerimize olan talebin artış gösterdiğini görüyoruz. Bu bölgelere ulaşımın daha kolay olması ve diğer tatil bölgelerine kıyasla ucuz tatil olanakları sunmasının bu değişimdeki temel sebepler olduğu düşünüyoruz” dedi.

Ailecek Seyahatler Azaldı

Sertaç Keleş’in aktardığı bilgilere göre bu yıl satış verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise ailecek yapılan seyahatlerin azalması oldu. Bilet fiyatlarındaki yüksek orandaki artışların sonucu olarak ailecek gerçekleştirilen toplu seyahatler azaldı ve yerini bireysel seyahatlere bıraktı. 2021 yılında Kurban Bayramı tatili boyunca 3 ve 4 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen seyahatler tüm seyahatlerin %7,1’ini oluştururken, bu yıl bayram dönemi için bu oran %24’lük düşüşle %5,4’e kadar geriledi.

obilet.com Hakkında

İstanbul merkezli Obilet.com 2012 yılında kuruldu. Halen 400 çalışana sahip olan online seyahat bileti platformu Obilet.com, uluslararası danışmanlık firması Deloitte’un hazırladığı “En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Girişimi” ve TOBB’un hazırladığı “En Hızlı Büyüyen 100 Türk Şirketi” araştırmalarında yıllardır düzenli olarak en üst sıralarda yer alıyor. Obilet.com ayrıca dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 online otobüs ve uçak bileti platformu arasında yer alıyor.