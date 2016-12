Otomobil firmaları kampanya yarışında

BURSA (AA) - Haluk Yüksel - AA muhabirinin, Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı firmalardan derlediği bilgilere göre, 2016 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala, sıfır faizli finansmandan, nakit alım indirimleri ve sabit kura kadar geniş bir yelpazede alternatif ödeme seçenekleri sunan, hatta "ÖTV ve kur farkı"nı karşılayan firmalar arasında rekabet arttı.



Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan yılın son kampanyalarında, "11 bin 400 liraya varan indirim, "Düz vites fiyatına otomatik vites", "4 bin liraya varan takas indirimi", 30 aya varan sıfır faiz", "6 ay taksit erteleme", "4 yıla uzayan vade", "Yüzde 5'e varan indirim", "ÖTV ve kur farkının karşılanması" ve "sabit kur" gibi fırsatlar yer alıyor.



Citroen'de 11 bin 450 liraya varan indirim

Citroen, aralık kampanyasında 11 bin 450 liraya varan i̇ndi̇ri̇mler sağlıyor.



Kampanya kapsamında, binek modelleri C1, C4 Cactus, C4, C4 Picasso, yeni C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Yeni Grand C4 Picasso'da 30 bin liraya 20 ay sıfır faiz imkanı sunan Citroen, C4 Cactus modelinde sıfır faiz kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için anahtar teslimde, 3 bin liraya varan indirim fırsatı tanıyor.



Ticari segmentte yer alan Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modellerini ise 30 bin liraya 20 ay yüzde 0,89 faizle satan Citroen, Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modellerini ise aralık ayında 25 bin liraya 25 ay sıfır faizle müşterileriyle buluşturuyor.



Dacia'nın binek otomobillerinde "ÖTV Farkı Yok"

Dacia, aralık ayında binek otomobillerinde "ÖTV Farkı Yok" kampanyası yapıyor.



Firma ayrıca binek (Logan MCV hariç) ve hafif ticari modellerinin satın alımlarında finans kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler için avantajlı faiz oranları sağlıyor.



Kampanya kapsamında 48 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0,99 ve yine aynı tutar için 48 aya kadar 1,19 faiz oranı imkanı tanınıyor.



Aralık ayında, Sandero 41 bin 600, Dokker Van 40 bin, Duster 55 bin 300, Logan MCV 46 bin 300 ve Lodgy 61 bin 750 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Fiat'ta 10 bin 700 liraya varan indirim ve ÖTV avantajı

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea Sedan için 25 bin liraya 20 ay vadeyle sıfır faizli kredi ve aylık 695 lira taksitle geri ödeme imkanı, 1.6 litre dizel motorlu ve üst donanım Egea Sedan versiyonlarında da ÖTV farkını karşılayarak ekstra satın alma kolaylığı sağlıyor.



Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi kullanmak isteyen müşterilere ise Fiat 500X, 500L, 500 ile Linea, Punto, Panda ve Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinde tüm vade ve tutarlarda yüzde 0,99 sabit faizli kredi avantajı sunuluyor.



Fiat 500 ailesi üyesi 500L modelinde, 7 bin liraya varan "Tüm Opsiyonlar Hediye" kampanyasını aralık ayında da sürdüren Fiat, Bi-color renk, panoramik cam tavan, Skydome açılır cam tavan ve Hi-Fi ses sistemini hediye ediyor.



500X 1.6 dizel otomatik modellerinde ise aralık ayına özel 6 bin lira değerinde "Düz vites fiyatına otomatik vites" fırsatı sunuluyor. Fiat 500 ise aralık ayına özel 10 bin 700 liraya varan indirimlerle cazip fırsatlar sunuyor.



Fiat Linea 47 bin 900, Egea Sedan 54 bin 900, Egea Hatchback 56 bin 900, 500L 59 bin 900 ve 500X ise 69 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Ticari araçları Doblo'yu 30 bin liraya 24 ay vadeli sıfır faizli, Fiorino, Ducato ve Fullback'i ise 30 bin liraya 20 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunan Fiat, Pratico'yu 2 bin lira nakit indirim ve 30 bin liraya 30 ay vadeli yüzde 1,09 faizli kredi fırsatıyla müşterileriyle buluşturuyor.



Fiorino'yu 40 bin 900, Yeni Doblo'yu 47 bin 700, Pratico'yu 49 bin 900, Ducato Van'ı 68 bin 400 ve Fullback'i 81 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satan Fiat, Ducato ve Fullback'te 4 bin lira takas indirimi yapıyor.



Ford'da ÖTV avantajlı peşin ödeme alternatifi

Ford, binek araç satış kampanyası kapsamında tüketicilere kredili veya ÖTV farkı ödemeyecekleri peşin ödeme alternatifli özel fırsatlar sunuyor.



Firma, tüm Ford otomobillerde 24 bin lira, 12 ay sıfır faiz ya da "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamına FKasko'yu da dahil ederek 28 bin lira, 12 ay ve sıfır faiz avantajı sağlıyor.



Ticari araçlarda kredili alımlarda ise Yeni Ford Ranger hariç, diğer modellerde müşterilerini 24 bin lira 24 ay sıfır faiz veya "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alımlarında 28 bin lira, 24 ay sıfır faiz ve 200 lira (KDV dahil) servis çeki fırsatından yararlandıran Ford, Yeni Ford Ranger'da 30 bin lira, 12 ay sıfır faiz veya "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alımlarında 36 bin lira, 12 ay sıfır faiz avantajı tanıyor.



Peugeot'da 30 aya varan "sıfır faiz" ya da ÖTV avantajı

Peugeot 208'de, 20 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.



308 modeline ise 30 bin lira ve 30 ay sıfır faizli kredi ya da ÖTV farkının yansıtılmadığı fiyat seçenekleriyle sahip olma imkanı tanıyan firma, Yeni SUV Peugeot 2008'de ise 20 bin liraya, 20 ay sıfır faizli kredi veriyor.



Ayrıca, Peugeot 508 Active ve Allure versiyonlarında geçerli 4 bin liraya kadar kampanya indirimine ek olarak 40 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı bulunurken, Peugeot 301 Allure HDi versiyonunda da 15 bin liraya, 15 ay sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.



Hafif ticari ürün gamındaki Partner Tepee'de ise 20 bin lira kredi, 20 ay vade ve sıfır faiz seçeneği bulunuyor.



Renault "Tüm binek modellerde kur ve ÖTV farkı"nı karşılıyor

Renault, 25 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinden kaynaklı ÖTV fark bedelleri ve döviz kurlarının yükselmesinden kaynaklı maliyet artışlarını, binek otomobillerin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarına yansıtmadı.



Aralık ayında, Symbol modeli dışındaki Renault binek otomobillerin perakende satın alımlarında, maksimum 48 bin lira ve 24 aya kadar yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla vade taleplerinde ise maksimum 48 bin lira için 48 aya kadar yüzde 1,19 faiz oranı uygulanıyor.



Firma, tüm hafif ticari araç modellerinin satın alımlarında ise 20 bin lira ve 15 ay, 24 bin lira ve 12 ay ve 12 bin lira 24 aya kadar sıfır faiz oranı sunuyor.



Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 48 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0,84, 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı bulunuyor.



Finansman kampanyasına dahil olmadan yapılacak Master ve Trafic satın alımlarında 2 bin, Kangoo satın alımlarında da bin 500 liralık nakit alım indirimi sağlanıyor.



Toyota, Corolla dizelde "ÖTV ve kur farkı"nı ödüyor

Toyota'nın aralık kampanyasında Yaris ve Hilux 3 bin liraya, ÖTV ve kur farkının Toyota tarafından karşılandığı Corolla'nın dizel versiyonları da 7 bin liraya varan indirimlerle satışa sunuluyor.



Kampanya kapsamında isteyenler yüzde 1,09'dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçeneklerinden yararlanırken, indirimlerin yanı sıra taksitlerini de 6 ay erteleyebiliyor. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da sağlanıyor.



Tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçiler için eşit ödemeli; "6 ayda bir, yılda bir ve hasat dönemlerinde ödemeli" kredi seçenekleri de sunan Toyota, müşterilerini yüzde 1,19'den başlayan faiz oranlarından da yararlandırıyor.



Firma, Yaris'i 45 bin 350, Auris'i 57 bin 950, Corolla'yı 57 bin 950, C-HR'yi 90 bin 100, Verso'yu 81 bin 600, Avensis'i 86 bin 955, RAV4'ü 148 bin 850, Hilux'u 77 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla satıyor.



Volkswagen'de "sabit kur" ve yüzde 5'e varan indirim

Volkswagen, 1 avroyu 2016 model CC'de 2,98'e, Yeni Tiguan'da 3,04'e, Golf R, Yeni Beetle ve Scirocco'larda 3,08'e, Touareg'lerde ise 3,18'e sabitledi.



Firma, ayrıca Polo'da yüzde 5, Golf, Jetta, Passat ve Passat Variant modellerinde yüzde 3 indirim uyguluyor.